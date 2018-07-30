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В Америке статуя Девы Марии начала мироточить с запахом роз
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В Америке статуя Девы Марии начала мироточить с запахом роз 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Чудеса встречаются повсеместно и как не верить после этого в мистику, когда происходят подобные случаи в мире? Случаев, когда статуи святых или Иисуса Христа начинали мироточить довольно иного, но не все люди безоговорочно верят в подобные чудеса. Некоторые считают это мистификацией и подделкой, чтобы больше людей верили в Бога и ходили в церковь. Новый случай был зафиксирован в американском городке Хоббс и чтобы подтвердить чудо, епархия собрала образцы слёз со статуи Девы Марии и отправила их на экспертизу. Анализ провели достаточно быстро и в результатах было указано, что это оливковое масло. Сотрудники церкви решили проверить статью изнутри, чтобы убедиться в отсутствии механизмов, которые могли бы эмитировать слёзы, но статуя была пуста. Кроме того, связались и с изготовителями статуи Девы Марии, чтобы узнать не могла ли это быть производственная жидкость. Ответ был отрицательным, ведь при литье бронзы производители используют только воск, который абсолютно испаряется под действие температуры. Что удивительно, но данное расследование не закончено и епархия сама делает всё возможное, чтобы доказать мистификацию или естественное чудо, в которое верят прихожане.
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