Влад Кадони впервые показал своего красавца-брата

31-летний Влад Кадони несколько лет назад стал известным, когда пришел на проект «Дом-2». Благодаря своей неординарности он вскоре стал одним из ведущих шоу. Также Влад считает себя черным магом. Он становился участником «Битвы экстрасенсов», а его мама даже смогла победить на этом проекте. Сам шоумен вошел в пятерку сильнейших экстрасенсов. О своей лично жизни и родных он рассказывает крайне редко.

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Маги из «Битвы экстрасенсов» отомстили Пореченкову, задержан Влад КадониАктер поплатился за неосторожную критику телешоу, ведущим которого был в течение семи сезонов. Однако на днях Кадони впервые показал своего брата. Он поздравил молодого человека с днем рождения и поделился снимком, на котором позирует с именинником и своей мамой. «21 год! Эх, вспоминаю себя в этом возрасте! Это было нечто! В отличие от меня, Дима приличный и адекватный», — поделился шоумен. Он также отметил, что не смог подмениться на работе, поэтому спешит на съемочную площадку телестройки, а брат отпразднует радостное событие без него.

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Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что у Влада родственник настоящий красавец. «Красивые! Мне кажется, что сыновья на маму похожи!», «Симпатичный братишка», «Мама твоя молодец! Хороших парней воспитать сложно, а у нее получилось», — прокомментировали фото подписчики. Некоторые из них также восхитились моложавым видом родительницы телеведущего. Они не могут поверить, что женщина воспитала двух сыновей, меду которыми разница в десять лет.