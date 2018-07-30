Беременная Пиппа Миддлтон поделилась секретами идеальной фигуры

Несмотря на шестой месяц беременности, Пиппа Миддлтон продолжает заниматься спортом и демонстрирует свою одежду для упражнений. В колонке для журнала Waitrose Weekend сестра герцогини Кембриджской рассказала о том, что плавание помогает ей держать себя в форме. Кроме того, пишет Пиппа, это один из немногих видов спорта, в котором правила для беременных не меняются.

А 29 июля светская львица участвовала в съемках видеопрограммы по водному фитнесу. На Миддлтон был слитный сливовый купальник. Оттенок морозной сливы считается одним из самых стильных цветов этого лета.

Купить звездный купальник для беременных можно прямо сейчас на сайте онлайн-магазина Sweaty Betty. Стоит отметить, что сейчас цена плавательного костюма в стиле колорблок снижена, а значит, следует поторопиться!

Кстати, не так давно Пиппа Миддлтон рассказала о том, почему беременным стоит играть в теннис: «Вы сможете управлять своим весом, боль в спине станет меньше, понизится риск заболевания сахарным диабетом».

Признаться, нас вдохновил не только купальник Пиппы, но и ее спортивные советы!

Публикация от Mark Harrison (@mark_harrison_photography) 27 Июл 2018 в 9:52 PDT