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Меган Маркл борется с табу на менструацию в Индии
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Меган Маркл борется с табу на менструацию в Индии 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Около 200 миллионов юных девушек в стране не обучают базовой женской гигиене. Им запрещается ходить в храмы и даже прикасаться к пище.
В Индии с давних времен действует табу на менструацию, женщины в этот период традиционно считаются оскверненными. Им запрещено прикасаться к пище или входить в храмы, многих даже выгоняют из дома, и им приходится жить в отдалении от семьи. Жена британского принца Гарри Меган Маркл старается привлечь внимание общественности к этой проблеме.
В сюжете издания NBS News рассказывается история индийской девочки-подростка. Школьница по имени Годка ничего не знала о женском цикле и, впервые увидев на форме красное пятно, обратилась за помощью к учителю. Девочку выгнали из школы, ей также запретили появляться дома. Опозоренная девочка бросила учебу в 16 лет, хотя раньше хотела учиться и стать врачом.
В Индии около 200 миллионов юных девушек не обучают базовой женской гигиене. Вместо привычных современным представительницам прекрасного пола средств 90 процентов женщин используют тряпки, газеты, сушеные листья, песок и древесную стружку. Кроме того у 63 миллионов девочек в Индии нет туалета.
Фонд Майны Махилы борется с косными вековыми традициями Индии. Его сотрудники обучают девушек правилам гигиены и рассказывают им о природе женского менструального цикла. Основательница фона Сухани Джалота отметила особый вклад Меган Маркл в развитие движения активистов.
Еще перед свадьбой герцог и герцогиня Сассекские попросили доброжелателей воздержаться от свадебных подарков и вместо этого пожертвовать деньги одной из семи благотворительных фондов. Среди списка молодоженов был фонд Майны Махилы, сообщает издание NBS News.
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