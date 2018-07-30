Ароматно, пряно, свежо: обустраиваем кухонный садик на подоконнике

Мы продолжаем тему мобильного кухонного садика из трав, который можно устроить на подоконнике в квартире или доме, а летом переселить на балкон, открытую террасу.

Горшечный кухонный садик летом можно переселить в сад Живые растения в интерьере всегда смотрятся красиво, а сейчас это еще и модно! Не забывайте и о пользе пряных трав, они — экологически чистая витаминная добавка к вашему столу круглый год! В заключение темы рассмотрим еще 4 культуры.

Иссоп обыкновенный

Сеем в апреле, поверхностно; сохраняем влажность грунта в емкости, накрыв пленкой или стеклом, оставив небольшое отверстие для доступа воздуха.

Иссоп обыкновенный, портрет, фото автора. Иссоп обыкновенный в горшочке. Фото с сайта leskovo-pitomnik.ru Иссоп обыкновенный в горшочке. Фото с сайта leskovo-pitomnik.ru Проветривание необходимо для того, чтобы посевы не заплесневели. Поливаем из пульверизатора, чтобы семена не смылись в одну сторону, а проросли равномерно. В фазе 1-2 листочков пикируем в отдельные горшки. Растения, которым исполнится год, пригодны для дальнейшего выращивания в композициях в контейнерах, или в отдельных горшках в кухонном садике. Выращивают в горшочках 3-4 года.

Кухонный садик из пряных трав — красиво, модно, полезно! Фото с сайта balcony.ucoz.com Иссоп неприхотлив, светолюбив, засухоустойчив; предпочитает плодородный, рыхлый, умеренно влажный субстрат с содержанием извести (рН 6-7). Отзывчив на удобрения, но при их передозировке цветет хуже и слабее пахнет. Семена сохраняют всхожесть 3-4 года. В дальнейшем лучше размножать делением кустов, неодревесневшими черенками, отводками.

Семена иссопа. Фото с сайта nargil.ir Зелень начинают срезать, как только растения достигнут высоты 15-20 см. В среднем период от отрастания до срезки составляет 118 суток. В первый год проводят 1-2 срезки, чтобы не допустить угнетения и истощения молодого растения. В дальнейшем можно проводить 3-4 срезки за сезон в период начала цветения, которое длится с середины лета и до глубокой осени. После каждой срезки растения поливают и удобряют. Осенью проводят последнюю срезку почти до основания.

Траву иссопа можно заготовить впрок. Фото с сайта xcook.info

На зимовку горшочки с иссопом определяют в светлое прохладное помещение с низкими положительными температурами +7…+10°С, полив сокращают.

Чабер садовый

Сеем в марте-апреле, поверхностно (семена мелкие), используем почвосмесь для рассады, емкости прикрываем стеклом и ставим в теплое светлое (без попадания прямых солнечных лучей) место.

Чабер садовый, портрет, фото автора. Чабер садовый в горшке. Фото с сайта omcseeds.com фото автора. Чабер садовый в горшке. Фото с сайта omcseeds.com Сеянцы пикируем по горшочкам с хорошим рыхлым субстратом, дренаж на дно горшка обязателен. Летом растения лучше содержать на открытом воздухе, где они не только меньше болеют и повреждаются вредителями, но и максимально «набирают» эфирные масла, придающие им неповторимый вкус и аромат. Чабер можно использовать в различных цветочных композициях в контейнерах с засухоустойчивыми растениями. И в отдельной емкости он будет прекрасно смотреться в горшечном садике в стиле Прованса, устроенном на балконе или террасе. Если растения развиваются слабо, то необходимы подкормки полным минеральным удобрением (например «Радуга»).

На зелень чабер срезают в начале цветения

На зелень чабер срезают 2 раза за сезон (только когда растения достигнут минимум 10 см в высоту; в среднем от всходов до этого момента пройдет 52 суток), в начале цветения, на уровне разветвления стебля. В конце осени вся зеленая масса срезается для использования, горшок освобождается.

Эстрагон

В марте-апреле мелкие семена эстрагона (их можно смешать с песком) без замачивания высевают в горшки, заправленные рыхлым плодородным субстратом.

Эстрагон, портрет, фото автора. Эстрагон в горшке. Фото с сайта blog-travushka.ru фото автора. Эстрагон в горшке. Фото с сайта blog-travushka.ru Глубина заделки семян 1,0-1,5 см, период прорастания примерно 3 недели; посевы прикрывают стеклом и ставят в светлое место при комнатной температуре (ежедневное проветривание обязательно). Сеянцы пикируют в отдельные горшки (лучше брать широкие, чем глубокие) с глинистым субстратом, по мере роста их переваливают в большую по объему тару. При недостатке света растения сильно вытягиваются и нуждаются в подвязке к колышку. Для большей куститости верхушки побегов прищипывают. Сеянцы эстрагона надо беречь от сквозняков!

Сеянцы эстрагона. Фото с сайта glav-dacha.ru Капризный вначале, по мере взросления он становится неприхотливым. Со второго года, перед началом роста молодых побегов удобряем полным комплексным удобрением (по инструкции, как для декоративнолиственных комнатных растений). Рекомендованную дозу удобрений не превышайте, у перекормленного эстрагона слабеет аромат зелени. Можно перевалить несколько растений в контейнер, который определить на открытый балкон, но первое время (примерно неделю) его надо притенять. Сорта эстрагона с более яркими вкусовыми качествами (последний отличается особенно приятным пряным ароматом и освежающим острым вкусом):

'Грибовский';

'Гудвин';

'Жулебинский семко';

'Зеленый дол';

'Монарх'.

Эстрагон великолепен в горшечной культуре. Фото с сайта agroflora.ru Дальнейший уход заключается в поливах, но переувлажнять грунт нельзя! Растение светолюбивое, засухоустойчивое (ведь полынь)! Почвенный субстрат после поливов рыхлим. Когда растение достигнет высоты 20-30 см, проводят первый сбор зелени: можно срезать верхушки с листьями длиной около 10-15 см. После такой стрижки стебли становятся мощнее, второй раз отросшие побеги можно срезать у самого основания. Период отрастания в среднем составляет 25-30 суток.

Когда эстрагон достигнет высоты 20-30 см, проводят первую срезку зелени

При разрастании делить эстрагон лучше в марте-апреле или в конце августа, а вот черенковать желательно в начале мая, нарезав черенки длиной 15 см (нижний срез косой, освобождаем от листьев). Обрабатываем корневином и высаживаем во влажный песок под пленку, через месяц черенки укореняются. Помните! Семена эстрагона сохраняют всхожесть 2-3 года. Несвежие семена плохо всходят, а сеянцы часто растут слабыми, часто полегают. Практический совет 1. Не сейте много семян, так как 2-3 горшочков эстрагона хватит для обеспечения семьи пряной зеленью. Заимев хотя бы одно растение с приятным своеобразным ароматом, далее лучше размножать его делением (сеянцы не всегда ароматны).

Тимьян ползучий, или чабрец

Высевают поверхностно, в марте-апреле.

Тимьян ползучий, портрет, фото автора. Тимьян ползучий в горшке. Фото с сайта greenmarket.com.ua фото автора. Тимьян ползучий в горшке. Фото с сайта greenmarket.com.ua На свету, при температуре +13…+18°С они прорастают в течение месяца; горшочки прикрывают стеклом или пленкой, полив с помощью пульверизатора отстоянной водой комнатной температуры. Дружные всходы пикируют, рассаживая в отдельные горшки по 2-3 растения (для большей декоративности, пышности); почвенный субстрат хорошо дренированный, легкий, плодородный, с добавлением хорошо промытого речного песка, нейтральной или щелочной реакции, с содержанием извести. Чабрец развивается медленно: в горшках (с обрезкой) растение можно содержать 4-5 лет. Светолюбив (при недостатке освещения вытягивается, растет хилым, слабым) и засухоустойчив, поэтому его содержат на подоконниках южных, юго-восточных и юго-западных окон. Поливают только после того, как подсохнет верхний слой субстрата. Почву после поливов обязательно рыхлят.

Чабрец светолюбив

В мае, в начале активного роста, проводят первую подкормку мочевиной. Со второго года жизни весной можно подкормить чабрец жидким коровяком и минеральными удобрениями, но можно этого и не делать, а только подсыпать растению нового хорошего песчаного субстрата. Сеянцы чаще зацветают на второй год, после срезки цветущих побегов для использования хорошо подкормить растения азофоской.

Урожай зелени чабреца

Зимой горшочки с чабрецом содержат в непромерзающем помещении с низкими положительными температурами, например, на застекленном, частично отапливаемом балконе. При этом важно помнить, что температура на нем не должна опускаться ниже +5…+7°С.

Практический совет 1 Если чабрец обрезать до одеревеневших частей, то растение будет более кустистым и компактным. Особенно понравившийся экземпляр в дальнейшем можно размножать вегетативно:

делением. Необходимо выкопать куст и аккуратно, по минимуму травмируя корни, разделить его на части (просто отрезать кусочки растения с корнями);

черенкованием. Для этого весной стелющиеся однолетние побеги нарезать на части около 5 см, укоренить их под банкой или в тепличных условиях. Не допускайте закисания и избыточного увлажнения, чтобы растение не загнило. Через пару недель черенок укоренится.

Практический совет 2 При «закисании» субстрата посыпаем его препаратом «Cияние-2», слегка рыхлим. Это позволит убрать даже налет на стенках горшков. Кроме того, в таких ситуациях эффективно применение препарата «НВ-101» — пролить почвенный субстрат (разведение 1-2 капли на 1 л воды).

Практический совет 3 При пересадке в отдельные горшки хорошо снять стресс у растений «Эпином-Экстра» (разведение: 1 ампула на 5 л воды), раствор долго не хранится.

В одной емкости чабрец может расти до 5 лет И вот теперь, когда мы познакомились со всеми пряными травами из нашего списка, я задам вам традиционный вопрос: какие травы в горшках растут в вашем кухонном садике?