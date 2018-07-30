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5 базовых футболок до 1500 рублей, как у Ани Лорак
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5 базовых футболок до 1500 рублей, как у Ани Лорак 

Лиза 31 минуту назад
Фото: Лиза
Levi’s, Tom Tailor Demin, G-Star Raw5 базовых футболок до 1500 рублей, как у Ани ЛоракG-Star Raw, 1645 руб.
Базовая футболка имеет магическое свойство сочетаться во всем и везде. Ты сама можешь убедиться в этом, надев ее, к примеру, с кожаными шортами.
Levi’s, 1100 руб.
Простую футболку хорошего качества можно найти в магазинах масс-маркет. Главное — смотреть на состав, и выбирать 100-процентный хлопок.
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Tom Tailor Demin, 1499 руб.
С базовой футболкой, надетой с юбкой-карандаш, никто не заметит, что ты пришла на вечеринку прямо из офиса.
B. young, 845 руб.
Расслабленные образы с базовой футболкой получаются, если футболка не приталена. Кстати, такую можно легко найти в мужском отделе.
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Tommy Jeans, 1495 руб.
В выборе базовой футболки важно, чтобы она нравилась тебе. И тогда любой образ будет выглядеть удачно.
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