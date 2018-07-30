Самые дорогие особняки игроков НХЛ. Дом Овечкина в Вирджинии — в топ-10

Пока хоккеисты НХЛ только втягиваются в предсезонную работу, а Кубок Стэнли еще не закончил гастроли по всему миру (например, не сгонял в Новокузнецк вместе с Дмитрием Орловым ), в США решили провести инспекцию самых крутых особняков, в которых проживают звезды лиги. Причем только нынешними топами решили не ограничиваться, захватили и маэстро прошлого.

Смотрим рейтинг.

10. Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), особняк в Южном Баффало, штат Нью-Йорк, $3,2 млн Трехкратный обладатель Кубка Стэнли приобрел этот дом площадью 6 тыс. квадратных футов в 2012 году за $2,68 млн Он расположен в Южном Баффало в штате Нью-Йорк, где и родился Кейн, на берегу озера. В особняке есть небольшой бассейн, несколько каминов и всевозможные крутые удобства. Но недавно дом выставили на продажу. Если вы всю жизнь мечтали жить в коттедже Патрика Кейна и у вас есть $3,2 млн, то вперед!

9. Джонатан Тэйвз («Чикаго Блэкхоукс»), особняк в Чикаго, $3,5 млн В отличие от партнера по «Блэкхоукс» Патрика Кейна Джонатан Тэйвз живет в Чикаго. После завоевания трех Кубков Стэнли и двух побед на Олимпиаде, а также заключения гигантского контракта со своим клубом канадец купил дом стоимостью $3,5 млн Особняк построен в 2001 году, площадь 6,4 тыс. квадратных футов. В доме пять спален с пятью индивидуальными ваннами, есть лифт, 11-футовые потолки, индивидуальное освещение и паркетные полы, индивидуальная звуковая система и огромная терраса на крыше, камин, а также гараж на две машины.

8. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), особняк в Маклине, штат Вирджиния, $4,2 млн В 2012-м Овечкин купил особняк за $4,2 млн 5 спален, 7 ванных комнат уместились на 11 тыс. квадратных футов роскошной жилой площади. В доме у Ови библиотека, комната отдыха и много всяких примочек. Рядом — небольшой водоем.

7. Джефф Картер («Лос-Анджелес Кингз»), особняк в Хермоса-Бич, штат Калифорния, $5,25 млн $5,25 млн выложил снайпер «королей» за этот завораживающий дом в Хермоса-Бич четыре года назад. 4,1 тыс. квадратных футов, 6 спален, 5 ванных комнат, а также дополнительный гостевой домик. Не обходится резиденция без индивидуального бара. В квартале от дома расположен частный пляж.

6. Дион Фанеф («Лос-Анджелес Кингз»), особняк на острове Принца Эдварда, Канада, около $5,75 млн Крутейшая резиденция Диона Фанефа. Настоящий замок в Канаде. Правда, особняк был куплен еще в тот момент, когда защитник играл в «Торонто». Позже он перешел в «Оттаву», а сейчас с женой Элишей Катберт (главная роль в фильме «Соседка») проживает в Лос-Анджелесе и выступает за «Кингз».

5. Венсан Лекавалье , особняк в Тампа Бэй, штат Флорида, около $6 млн Многолетний капитан «Тампы», поигравший самую малость за казанский «Ак Барс», недавно завершил карьеру. После ухода из «Лайтнинг» Лекавалье поиграл за «Филадельфию» и «Лос-Анджелес». По слухам, особняк в Тампе он пытался продать. Доподлинно неизвестно, удалось ли ему совершить сделку. А «домик» у него был крутейший. 7,63 тыс. квадратных футов, 6 спален, 7 (!) ванных комнат, домашний кинотеатр, винная комната с контролируемым климатом, спортзал, библиотека, потрясающий вид на залив.

4. Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), особняк в Нью-Йорк Сити, $6,4 млн Король Хенрик живет в пентхаусе в Нью-Йорке. Большая развлекательная зона на верхнем уровне, окна от пола до потолка, открытая кухня шеф-повара с уютной обеденной зоной и современной гостиной, терраса на 1000 квадратных футов с выходом на следующий уровень, открытый бар, огромная плазма, гидромассажная ванна и настольный футбол. Летом 2014 года Лундквист вложил в свое жилище $6,4 млн, но позднее не сумел продать его за ту же сумму.

3. Уэйн Гретцки , особняк в Шервуд Кантри Клаб, штат Калифорния, $8,19 млн Раньше Гретцки жил в другой резиденции, гораздо более вместительной, но продал ее бывшему бейсболисту Ленни Дикстре за $17,5 млн После этого Великий переместился в Шервуд Кантри Клаб. Но и это топовый особняк площадью 8,71 тыс. квадратных метров с пятью спальнями, шестью ванными, тренажерным залом, с открытым бассейном и закрытым тоже. Но пару лет назад Гретцки выставил его на продажу. Хотел получить $10,5 млн, но затем пришлось снизить цену до $8,19 млн Удалось ли продать, история умалчивает.

2. Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз»), особняк в Манхэттан Бич, штат Калифорния, $10 млн В 2014 году Копитар после второй победы в Кубке Стэнли решил, что ему нужно сразу два дома, в которые он вложил $10 млн Расположены они рядом. Основная резиденция простирается на 4,6 тыс. квадратных футов и включает 4 спальни, каждая из которых имеет собственный камин, медиа-зал и балконы с видом на океан. Первый этаж ведет во внутренний дворик, который значительно больше по сравнению с большинством домов. Там можно найти мегакрутой барбекю.