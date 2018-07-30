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«Я сказал „да“ красивой девушке»: Денис Клявер поздравил жену с годовщиной свадьбы
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«Я сказал „да“ красивой девушке»: Денис Клявер поздравил жену с годовщиной свадьбы 

Eva.ru 13 минут назад
Фото: Eva.ru
О личной жизни 43-летнего певца Дениса Клявера ходят разные слухи. В свое время ему приписывали многочисленные любовные отношения и он не скрывает, что у него трое детей от троих женщин. Но долгожданное семейное счастье он обрел с женой Ириной, с которой живет уже восемь лет.
Экс-участник некогда популярной группы «Чай вдвоем» Денис Клявер отметил восьмую годовщину свадьбы с женой Ириной. Он не скрывает, что у него было много романов, но только нынешняя избранница стала его вдохновительницей: «8 лет назад я сказал „да“ этой красивой девушке, точнее — она не отказала. Сегодня у нас уже жестяная свадьба. Мои волосы стали короче, твои вовсе поменяли цвет, но вот ощущение искреннего счастья осталось прежним. Надеюсь, это ощущение не только у меня. Горько, любимая Ирина Клявер!»
У Клявера трое детей, у которых разные мамы. С нынешней избранницей он воспитывает четырехлетнего сына Даниэля, также у него есть 16-летний сын Тимофей от бывшей жены Юлии и 13-летняя дочь Эвелин от певицы Евы Польны. Исполнителю удалось сохранить хорошие отношения с бывшими возлюбленными и своими наследниками, в жизни которых он активно участвует.
Почитатели таланта Клявера поздравляют его со знаменательным событием и желают, чтобы этот союз не распался, как предыдущие: «Будьте счастливы! Любви и взаимопонимания на долгие годы!» «С годовщиной вас, дорогие мои! Вы прекрасная пара! Счастья, любви, мира, согласия вам на долгие годы!» «Так держать. Любви бесконечной и общего счастья!» «Будем надеяться, что не расстанетесь, ведь с бывшими женами и возлюбленными у вас тоже в свое время все идеально было». «Поздравляю! Прекрасных мгновений и безграничного счастья!» «Желаю дожить до бриллиантовой свадьбы! Самые искренние поздравления!» «Вы стали другие, Ирина стала краше, прям расцвела. Будьте всегда счастливы! Любим!»
Поклонники Дениса Клявера и Евы Польны часто вспоминают их короткий, но яркий роман, в результате которого у них появилась наследница. Ее бывшая солистка группы «Гости из будущего» родила в 2005 году. Недавно артист показал редкое совместное фото с экс-возлюбленной и дочкой Эвелин, которая поразительно похожа на своего знаменитого отца.
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