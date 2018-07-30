Муж убил 9-летнюю жену после двух лет брака

Мужчина убил свою девятилетнюю жену в Афганистане после того, как прожил с ней два года в браке. Он задушил малолетнюю супругу и сбежал, о чем сообщили представители властей провинции Бадгис.

Мужу девочки 35 лет, у него есть еще одна жена. Малолетняя супруга мужчине досталась в качестве платы за урегулирование конфликта, пишет Tolonews.com.

В чем состоял конфликт, не уточняется, но известно, что отец девочки был арестован за «принуждение к замужеству». Однако, избежать свадьбы арест не помог.

Неравные браки широко практикуются в Афганистане. Особенно часто жениться на малолетних стали после прихода талибов к власти в середине 90-х годов. И даже после того, как в 2001 году талибы были якобы разгромлены коалицией во главе с США, новое афганское правительство не решило проблему неравных браков и ущемления прав женщин вообще.

На сегодняшний день в Афганистане выдают замуж 20% девочек в возрасте до 12 лет. Министры заявляют, что детские браки — явление ужасающее, оно лишает детей образования, здоровья, детства. Но уголовное преследование за добрачные отношения в этой стране распространяется только на женщин. К примеру, только в провинции Балх в тюрьмах сидят порядка 200 женщин в возрасте от 13 до 21 года за добрачные отношения с мужчинами.