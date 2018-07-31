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«Назло бывшему»: Дженна Деван полностью обнажилась для обложки глянца
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«Назло бывшему»: Дженна Деван полностью обнажилась для обложки глянца 

Попкорн News 41 минуту назад
Фото: Попкорн News
Пока Ченнинг Татум страдает по своей бывшей супруге, Дженна Деван отрывается и наслаждается свободной жизнью. Недавно актриса снялась в откровенной фотосессии для журнала Women's Health — на обложке и на страницах фотосета она появилась полностью обнаженной.
В своем интервью Дженна рассказала, что совсем не стесняется наготы, ведь она всю жизнь занимается танцами. Более того, бывшая жена Ченнинга Татума не хочет прятать свою сексуальность: «Почему-то считается, что когда женщина становится матерью, то она должна сразу же запереть свою сексуальность. Я не понимаю этого, я считаю, что быть матерью — это самое сексуальное. Ты даешь жизнь и не меняешься внутри. Я очень хочу, чтобы моя дочь увидела эти кадры и гордилась мной», — говорит она.
Деван также затронула тему расставания с Ченнингом: «Это нормально, когда отношения переходят в другой формат. Иногда он бывает лучшим для обоих. Просто все в шоке, что развод может пройти так мирно и спокойно, как у нас», — считает Дженна. Она добавила, что стала больше изучать себя и надеется постичь свое женское естество.
попкорнnews
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