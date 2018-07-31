Как отказаться от социальных сетей и стать счастливее

К сожалению, в последнее время мы становимся все более зависимы от социальных сетей: нам кажется, что именно там жизнь играет всеми красками, в то время, как реальность не радует и возможно даже пугает. Но почему же нам так хочется отвлечься от повседневных дел, забыть о проблемах и ответственности и как положить этому конец? Разбираемся вместе.

Там трава зеленее

Большинство людей предпочитает проводить больше времени в виртуальном пространстве, наивно полагая, что именно там «кипит жизнь»: виртуальные друзья хвастаются своими достижениями, новыми домами и автомобилями или просто выкладывают красивые фотографии из очередных путешествий, порождая в нас здоровое чувство зависти. Другими словами, нам кажется, что они намного успешнее и привлекательнее чем мы, ведь не зря их контент оценивают 100 тысяч человек, против ваших 500 подписчиков. И неважно, что все эти кадры роскошной жизни могут быть лишь постановочными и не иметь ничего общего с реальностью, нам все равно хочется тоже почувствовать, как это, когда за вашими перемещениями следят тысячи поклонников, вдохновляются вашими подвигами и достижениями. И вот уже вместо того, чтобы включить здравый смысл и научиться разделять виртуальное и реальное пространство, вы все больше погружаетесь в «ту, более роскошную» жизнь и не замечаете то, что происходит вокруг вас.

Выходим из сумрака

Попробуйте представить, что произойдет, если вдруг у вас отключат интернет. Нет, не на несколько часов, а на 2 или даже 4 дня. Чем вы будете заполнять свое время? Совершенно точно можно сказать, что большинство людей тут же выйдет на улицу и начнет обсуждать именно эту проблему — отсутствие возможности зайти в социальные сети и узнать, что же происходит в жизни их друзей и знакомых. Им и в голову не придет просто обратиться к близким людям и, собственно, все узнать из первых уст. А если и придет, то не сразу. Ведь зачем обращаться к кому-то напрямую, если все можно узнать в Интернете, правда?

Вот, например, реальная история. Девушка оказалась в сложной жизненной ситуации и ей срочно понадобилась помощь, причем не виртуальная в виде ободряющих комментариев, а вполне реальная. И как вы думаете, много ли людей, значившихся в ее списке «друзей» в социальных сетях откликнулись на призыв? Вовсе нет! Одни сослались на то, что они сейчас находятся слишком далеко от нее, чтобы предложить свою помощь, другие — что они не разбираются в данном вопросе, но попробую спросить у своих знакомых, а третьи просто проигнорировали призыв о помощи. В итоге ей пришлось обращаться к своим близким, которые, пока она налаживала свою «виртуальную» жизнь, несколько отдалились от нее, но все же не бросили несчастную в трудную минуту.

Поэтому, чтобы начать бороться с проблемой, для начала необходимо выяснить, насколько вы зависимы. Проведите простой эксперимент. Скажем, 2-3 дня (для первого раза будет вполне достаточно) вообще не заходите на свои страницы, не читайте сообщения и не пролистываете фотографии знакомых. Если за это время вам будет достаточно комфортно переключиться на повседневные дела, то значит у вас еще не все так плохо и в социальных сетях вы бываете постольку, поскольку. Но вот если ваша рука будет постоянно тянутся к смартфону или ноутбуку и эти 2-3 дня для вас покажутся настоящей каторгой, если вы не выдержите столько времени и все же зайдете в свой профиль, то считайте, что вас самая настоящая зависимость, с которой необходимо срочно что-то делать.

Учимся замечать счастье в мелочах

Если вы поняли, что слишком много времени тратите на некому ненужные посты и «лайки», тогда попробуйте постепенно сокращать свое присутствие в виртуальном пространстве, а затем проведите еще один эксперимент и попробуйте исчезнуть из соцсетей на несколько дней. Посмотрите, сколько людей начнут вам звонить, писать смс или даже приедут к вам, чтобы узнать, не случилось ли у вас что-то серьезное. Именно это доказывает, что о вас помнят, что вы нужны другим и что ваша жизнь состоит не только из социального самолюбования.

Но что делать, если о вашем исчезновении даже не вспомнили окружающие? Тогда вы поймете, что их «дружба» на самом деле ничего не стоит и вам нужно переключиться на другие сферы жизни. Например, начните с того, что будете устраивать себе digital-детокс хотя бы раз в неделю. Заодно вспомните, что вам приносит удовольствие, чем вам нравится заниматься. Возможно, у вас когда-то было интересное хобби, но как только вы ушли в «виртуальность», у вас просто не осталось времени для него. Если же увлечения как такового у вас нет, отправляйтесь гулять! Возьмите велосипед, ролики, скутер или просто устройте пешую прогулку по городу — вы увидите, что в жизни есть много всего интересного, помимо погони за популярностью в интернете.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: Shutterstock