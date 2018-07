За 5 лет я побывала в роддоме 4 раза: необычная история мамы погодок

Четверо родов за пять лет — редкий опыт. И большая нагрузка на организм. Мы попросили нашего колумниста Ксению Андрееву рассказать о ее опыте рождения детей с короткими интервалами (1,6, 1,8 и 1,10 года).

В своей предыдущей колонке мама деток-погодок, писательница, художница, вице-миссис Санкт-Петербург и финалистка конкурса красоты и талантов среди мам «Миссис Россия — 2018», а также автор книги «Мама-менеджмент» Ксения Андреева делилась с нами секретами, как уберечь себя от материнского выгорания, когда силы на пределе.

А сегодня Ксения расскажет, как проходили ее роды с интервалом менее двух лет. Проще ли было рожать во второй и последующие разы? Сбывались ли прогнозы врачей? Легче ли проходила беременность при такой небольшой разнице? Узнаем историю нашей героини.

Роды первые: все «как учили»

Пожалуй, только первые роды проходили у меня по предсказуемому сценарию. Начало 41-ой недели, в ночи отошли воды, и мы с мужем поехали в больницу.

Схватки — 8 часов, потуги, небольшое обвитие, распутали. Все отлично: 8/9 по Апгару.

Малышка попала мне в руки — и мир в ту же секунду изменился. Я стала мамой. Помню, в это время точным «музыкальным» отражением моего состояния была песня со словами Then I saw her face — Now I'm a believer (Затем я увидел ее лицо — теперь я верю).

Роды вторые: а «Германа» все нет…

Когда я снова забеременела через 9 месяцев, врач предположила, что вторые роды с небольшой разницей наступят раньше ПДР (предполагаемой даты родов — прим.ред.). А потому мне наказ — собрать сумку в роддом и с 38 недели сидеть на ней. И как только малейшее подозрение на схватки — мчаться в роддом!

Так я примчалась. Один раз, второй, третий… А потом, по-видимому, я уже надоела дежурной бригаде, и, когда приехала с очередной пожарной тревогой, мне сказали, что никуда меня не отпустят, по крайней мере, беременной. Дородовое — не самое веселое место, но и не самое грустное. По крайней мере, как мне сказали, беременным оттуда еще никто не уходил. Но, конечно, очень много времени занимает ожидание, пока возьмут все анализы, сделают капельницы и так далее.

И вот, лежим мы с Кирюшкой в дородовом, лежим… А «Германа» все нет. Анализы, капельницы, но особо ничего не происходит… почти неделю.

В одно прекрасное утро делают КТГ и сообщают: «Вы рожаете». «Да что вы? — говорю, — в почему я ничего не чувствую?». Нет, вы поймите, я только за…

И прогноз на быстрые вторые роды тоже не сбылся.

В процессе был опасный момент замедления родовой деятельности, но, к чести врача, я даже не заметила, что что-то не так. В итоге — добро пожаловать в мир, Кирюшка!

Роды третьи: как Даша напугала врачей

Чуть меньше, чем через год мы поехали в Юрмалу и привезли с берегов Балтии новое счастье — я опять была беременна.

И врач сказала мне: «Ну, теперь вы уж точно должны родить раньше!

С 38 недели будьте готовы. Как почувствуете что-то — звоните и неситесь в роддом».

Ну, мне два раза повторять не надо. Я чуть что — сразу бы в роддом понеслась! Но тут даже «чуть чего» не наблюдалось. Сижу, жду…

Вот и апрельская ПДР прошла, и Первое мая отметили, и 9 мая наступило. А «Германа» снова все нет и нет. В общем, беременность шла хорошо. Но неспешно. Я и прыгала, и по лестницам бегала на 41 неделе…

В общем, поставили мне на консультации КТГ, а там — такоооое, что меня отправляют на госпитализацию и чуть ли не на кесарево.

Сижу в дородовой палате, чуть не плачу. Волнуюсь. За нас с малышкой. За Кирюшу с мужем дома. Как они там без меня? Делают мне тут же повторное КТГ — показатели идеальные! Проверяют еще раз готовность к родам — та-а-ак, процесс пошел! Стремительно!

Врачи охают и разводят руками — как будто 2 разных роженицы!

В общем, и тут я успокаиваюсь и начинаю рожать. Правда, стремительным было только начало. Сама родовая деятельность продлилась около 5-6 часов.

В целом, все было достаточно легко, только успела врача позвать, когда почувствовала, что малышка уже устремляется «вниз».

Дочь родилась жгучей брюнеткой, улыбнулась и фантастически «сделала козу» мне еще в роддоме, свою особенность — полоску карего цвета в одном из серооких глаз — сохранила до сих пор.

Роды четвертые: как мне не дали дома посидеть (или походить, или полежать)

Прошло чуть больше года, и я забеременела в четвертый раз за 5 лет. Все было, в общем, по плану — с двумя детьми мне было достаточно легко (связываю это с наличием двух рук), и мы с мужем точно хотели, как минимум, троих детей. Правда, не погодок, но так сложилось, и слава богу!

Хотя я волновалась, хватит ли мне здоровья на эту беременность, не будет ли это риском…

Но все проходило хорошо. Беременность — спокойная, а дальше — как вы уже догадались, наступила 40, 41 неделя… А Германа снова все нет! Хотя и четвертые роды почти подряд!

И тут мы со врачом уже сообразили, что паниковать никому не стоит. Потому что я отношусь к тем самым женщинам, у которых пролонгированный срок беременности. Да-да, бывают и такие!

И мы уже без пожарных тревог с поднятием на уши всех и вся, спокойно дожидались, когда «братик Артемка» захочет «вылезти», как говорил Кирюша.

День «Икс» случился как раз тогда, когда оба старших ребенка были дома, не в садике, болели, и я провела с ними одна целый день…

Под вечер, будучи усталой не только от двух погодок, а еще и физически от беременности, а я мечтала только лечь и уснуть. Но не тут-то было!

Ощущение было странным, как будто что-то сдавливало меня изнутри, распирало, как низко опустившаяся головка. Схваток — ни намека… Звоню своему врачу, спрашиваю:

«Скажите, пожалуйста, я ощущаю что-то вроде распирания внизу живота, мне что с этим делать? Полежать, посидеть или походить — что лучше?».

Она говорит: «Срочно ехать в роддом!»

Я говорю: «Ну как же, у меня дома двое больных детей, ну что вы такое говорите, какой роддом, еще и срочно? Может, я дома еще побуду?».

«Ксения, у тебя 41 неделя, давай мчи в роддом! Там уже посмотрим», — строго-настрого велела врач.

Приезжаю. Само собой раскрытия нет, но из роддома меня уже не отпускают. Говорят, мол, «Вы так сейчас родите на автобусной остановке».

Расстроилась я, представила картину, как опять лежу неделю в дородовом в то время, как дома больные маленькие дети… И, похоже, от расстройства у меня тут же отошли воды, и — процесс пошел! Само собой, небыстро. А куда спешить-то? В итоге, через 4-5 часов родился мой младший голубоглазый котик Артемка. Непросто, с обвитием, с кувырканием меня по всей акушерской койке… Но — родился! И сейчас дополняет и замыкает, на данный момент, нашу семью.

Бывает и печальная история…

Предупреждая вопросы для тех, кто видел какие-то мои фото или мой аккаунт в Instagram, сразу скажу — я рожала четыре раза, а детей у нас трое. Наш первенец умер.

Как-нибудь наберусь сил и расскажу о том, как пережить смерть ребенка и остаться после этого «в живых». А пока что — продолжим разговор о родах «подряд».

Роды подряд: общее

Все 4 родов я прошла одна, без мужа. И причин тому две.

Во-первых, сам муж. Он не переносит вида крови (думает, что ее там много). Грозился, что упадет в обморок.

Во-вторых, снова сам муж. Дело в том, что он — человек очень широкого кругозора по большому количеству тем. Больше всего на свете он любит давать советы. И я как представила, что он советует врачу, как принимать у меня роды (это реально было бы, кто знает мужа — поймет!), и решила — ой, нет, мы как-нибудь сами, девочками, справимся.

Хотя совсем без «мальчиков» не обошлось. Мне везло на шикарных анестезиологов, которые шутили так, что меня от смеха сильнее, чем от схваток скручивало.

Анестезию я делала во всех родах, хотя по этому моменту есть противоречивые мнения, но мы с врачом решили — делать.

Но я при этом и приседала, и кувыркалась по родильному креслу, и вообще боль чувствовалась ого-го как!

Чувствительность остается, так как дозировка анестезии регулируется и в какой-то момент сводится к минимуму.

Роды подряд: различия

Основное отличие между родами, на мой взгляд, в степени осознанности моего подхода.

С каждым разом я все лучше понимала, что происходит и какой будет следующий шаг. И, на мой взгляд, это даже вредно рожающей девушке.

Особенно, в моем случае, когда есть тенденция вообще осознавать мозгом все происходящее. Потому что думать тут, что будет дальше, не надо. Надо просто довериться врачу и делать, что он скажет. А не предполагать, что раз уже схватки, то дальше оно как-нибудь само. Нет, возможно, у кого-то и бывает «само», но я прямо-таки сильно старалась, честно!

Как человек, прошедший через 4 родов, говорю: мозг в это время вам не нужен!

Отключайте. Дышите. Прыгайте на мяче. Просто делайте, что говорит врач. Не пытайтесь понять, что происходит. Это магия, женское таинство, передающееся с самых первых времен существования всего живого, от матери к матери.

Беременность подряд

Физически все беременности проходили у меня хорошо. Токсикоза не было. Моя особенность — психологическое состояние изоляции. Я ощущала себя как будто закутанной в кокон где-то на далеком острове, куда не доносится весь шум этого мира.

Было притупление всех ощущений и замкнутость только на себе и новоприбывающем малыше. Нет, это не плохо, просто это не совсем я.

За первую беременность я набрала 18 кг, потом — 12, 10 и за последнюю — не более 8-9.

При этом ни в одну беременность я не отказывала себе ни в чем из желаемого, поскольку считаю, что беременной женщине вообще отказывать нельзя. Просто за это время у меня, в самом деле, перестроились пищевые привычки, и в последнюю беременность мне уже вообще не хотелось вредного. А полезные сладости вполне удовлетворяли меня и служили источником хорошего настроения.

«Планируем ли мы еще одного малыша?» — иногда спрашивают меня. Знаете, пока не могу дать уверенный ответ. Наверное, не в самое ближайшее время. Хотя кто знает, может быть, он уже сам планирует нас?..

