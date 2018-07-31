Мужчина до и после свадьбы: найиди отличия

Самый глупый вопрос, который задают жене мужа-насильника, мужа-домашнего тирана, диванного мужа — а зачем ты за такого выходила замуж?

Как будто мужчина с самого начала расхаживал по городу с табличкой «Я бью женщин и детей». Или был отодран с усилием от дивана и насильно отведен в ЗАГС. Или с первого знакомства рассказывал о том, что будет принуждать к интимной жизни силой, отказываясь прислушиваться к ее желаниям. Но вы ведь сами понимаете, что так не бывает.

Вы сталкивались с тем, что считали человека своим другом или приятелем, а став вашим начальником он превращался в злобного тирана? Есть люди, которым вообще нельзя давать ни капли власти — им она сносит голову. А разве такого не бывает с мужьями (да и с женами тоже)?

В случае, когда в семье рождаются дети, и материальный вклад становится почти полностью заботой мужа, он может почувствовать себя начальником. Он может просто на пустом месте решить, что женщина с 2−3 детьми теперь точно никому не нужна и является его собственностью. Как разглядеть эти тенденции в мальчике, который стоит с цветами под вашей дверью?

Люди меняются не только под действием обстоятельств. Меняется их возраст, внешность, душевное состояние. Все говорят о женах, которые имеют тенденцию стареть, толстеть и переставать быть трепетными ланями через 20 лет после свадьбы. Но ведь и мужья не отстают, и показывают в этом пример.

— Раньше же тебя все устраивало, а теперь нос воротишь! Заставлю! — с гневом требует интимной жизни муж. А тот факт, что из 70-килограммового юноши, пахнущего любовью и парфюмом, он превратился в 100-килограммового мужика, пахнущего носками и рабочим днем, он не заметил.

Да, кстати, и демо-версию никто не отменял. Она ведь не только у дам бывает. Мужчины, бывает, тоже очень стараются, пушат павлиний хвост, и показывают себя с лучшей стороны. Особенно это касается браков, которые заключены в порыве страсти и через несколько месяцев после знакомства.

Короче говоря, мужчины в браке меняются. Как, впрочем, и женщины, что уж тут скрывать. Иногда по вине обстоятельств, иногда от собственной лени, расслабленности и уверенности в том, что вторая половинка никуда не денется. Единственное отличие, что женщинам за это общество грозит пальчиком — запустила себя! А на мужчину махнут рукой — и так сойдет.

И если человек изменился настолько, что вместо счастья доставляет лишь страдания и переживания, почему бы не разойтись? Не почивать же 10−20−20 лет на лаврах подаренного жене букета и коробки конфет, при этом от души ее поколачивая…

Откуда берется этот вопрос: «Ты же видела, за кого выходила замуж?»

За кого выходила, того уже может не быть.