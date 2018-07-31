Ещё
Рейды не могут справиться с незаконной торговлей в Хабаровске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рейды не могут справиться с незаконной торговлей в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 51 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Регулярные рейды, проводимые представителями мэрии Хабаровска совместно с полицией, не могут пресечь несанкционированную торговлю в дальневосточной столице. Овощи, фрукты, браконьерская рыба, просроченные консервы и продукты с истёкшей годностью, для всего найдётся свой покупатель — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В понедельник, 30 июля, во время очередной проверки одна такая точка выявилась неподалеку от остановки «Энергомаш», здесь на газоне расположился мобильный прилавок с фруктами.
— В ходе совместного с сотрудниками полиции рейда зафиксирован факт несанкционированной торговли, составлен протокол в отношении гражданки, продающей овощи и фрукты, — говорит главный специалист сектора по землепользованию комитета по управлению Центральным районом администрации Хабаровска Сергей Лопатин. — Сколько бы мы не выезжали, не составляли протоколы, если есть спрос — будет предложение, пока люди будут такие товары покупать, такие правонарушения будут постоянно и мы будем с ними постоянно бороться.
Для предпринимательницы Светланы это уже четвертый штраф с весны 2018 года, когда она переехала в Хабаровск и после безуспешных попыток найти работу вышла незаконно торговать фруктами. Женщина хотела оформить участок под летний прилавок официально, но пропустила установленные сроки.
— Надо детей кормить, внуков, самой на что-то жить — не воровать же я пойду, — говорит Светлана. — В марте подавала заявку на торговлю, говорят, поздно уже — так бы за полгода отдала 1600 рублей, а штрафами уже отдала 12 тысяч. Меня уже знают, я не обвешиваю, не обсчитываю, цены не задираю.
После оформления протокола продавщица с напарницей остаются на том же самом месте: и уже через 10 минут Светлана взвешивает очередному покупателю три кило яблок.
— У нас нет возможности конфисковать товар, объём большой, нам не выделяют финансирования, чтобы пригнать свою машину и увозить его куда-то на склад, — говорит Сергей Лопатин. — Будем снова приезжать, снова штрафовать. Вот стоят ларьки с мороженым, квасом, они стоят официально, все на конкурсе выиграли место и оплатили его и работают, не нарушая законов. Вообще, за неделю мы проводим два рейда, иногда больше, помимо этого у нас есть отработка жалоб населения, работа с гражданами. В среднем в каждом рейде одно нарушение выявляем и пресекаем.
Напомним, уличные торговцы непонятно откуда взявшейся якобы свежей рыбой «этого года» в Хабаровске появились одномоментно с началом горбушовой путины. Цена на их товар, лежащий просто под открытым небом, точно такая же, как и у официальных предпринимателей, продающих рыбу со всеми документами и из холодильников. Как говорит заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края Наталья Пылина, необходимо целенаправленно учить людей и постоянно им доказывать: покупка на улице у нелегальных торговцев — это не экономия, это опасно для здоровья.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Предприниматели в Хабаровске торгуют поддельными тенями 18 августа станет днём свадеб в Хабаровском крае В Калужской области живёт город слепых
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна96
Некрасивые жены звездных красавцев3
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой40
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае7
Актрисы, родившие после 40 лет3
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение