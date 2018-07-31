Минсельхоз предлагает выделить молочной продукции отдельную полку в магазинах 

Минсельхоз предлагает поставить на отдельную полку в магазинах продукцию, состоящую исключительно из молока, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. В министерстве уверены, что молочные продукты должны быть отделены в магазине от тех товаров, в которых молочный жир был заменен на растительный. Как пояснили в ведомстве, изменения помогут покупателю легко и быстро ориентироваться в магазине. Граждане смогут сделать свой выбор, не тратя дополнительного времени на чтение надписей на упаковках. Источник «Известий» в правительстве отметил, что совещание по вопросу о размещении молочной и молокосодержащей продукции на разных полках в магазинах намечено на эту неделю.