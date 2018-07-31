Кот очарован воробьем и пытается его погладить — видео

Издавна привыкший к охоте на птиц хищник вдруг забыл о своих инстинктах, увидев прелестного маленького воробья

Домашним питомцам посвящено множество забавных и милых видео в интернете. Своими действиями, реакциями и курьезами, они завоевывают сердца миллионов людей.

Самые смешные курьезы с животными — от этого видео можно плакать со смеха

На этом видео главными героями являются воробей, сидящий на стеклянной банке, и взрослый кот, который расположился рядом с ним. Очарованный пернатым питомец пристально смотрит на него и медленно поднимает свою лапу, чтобы притронуться к этому чуду.

Кот буквально по миллиметру приближает лапу к воробью, но в конце концов все равно убирает ее, не касаясь птицы. Первая попытка дотронуться до хрупкого создания потерпела крах.

Тут стоит отметить и поведение самого воробья. Обычно они всегда находятся на безопасном расстоянии от всех, кроме птиц. Но этот пернатый сидит на своем месте так, будто разрешает холопу к нему прикоснуться.

Между тем, кот предпринимает вторую попытку дотронуться до него. И снова миллиметр за миллиметром он приближает лапу и все-таки пару раз гладит драгоценное сокровище, после чего счастливый оставляет птичку в покое.