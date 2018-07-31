«Когда рожу, тогда скажу»: Надежда Сысоева заговорила о материнстве

34-летнюю юмористку Надежду Сысоеву часто спрашивают, не планирует ли она наконец обзавестись потомством, ведь многие в её возрасте могут похвастаться уже не одним ребенком. При этом у женщины есть возлюбленный, кинопродюсер Илья Бачурин , который сам уже дважды отец, и поэтому не торопит избранницу подарить ему наследника.

Как отмечает сама Надежда, вопрос о продолжении рода — один из наиболее частых, задаваемых ей. Поклонники с нетерпением ждут, когда артистка уже наконец сообщит об интересном положении и желают этого, видимо, даже больше, чем она. Красавица из «Comedy woman» поспешила заверить, что её время стать матерью еще не пришло, но как только это случится, она обязательно сообщит. «Я, конечно, знаю, что сейчас целый тренд на то, чтобы рожать юными — все хотят стать родителями пораньше. Даже количество прерванных беременностей по стране снизилось почти на 10 процентов. А у меня ответ простой: когда рожу — тогда скажу»

На сегодняшний день совершенно не удивительно, что женщины отсрочивают материнство, реализуясь в чём-то другом, как правило, в карьере. Если раньше поздняя беременность считалась зазорной, то сейчас, напротив, стремление будущей мамы сперва встать на ноги похвально. Однако не все перешли на новый формат жизни, оставшись приверженцами консервативных взглядов. Многие уверены, что Надя может пожалеть, что вовремя не задумалась о детях, ведь быть молодой мамой и легче, и приятнее. «А вообще, Надь, правда, пора! Родители-то небось ждут безумно..» «Ну а ради чего вы тянете? Я вот не вижу у вас головокружительной карьеры» «Да многие и в 40 рожают, так что не слушайте никого!» «Надя! Рожайте, когда нужно вам и не перед кем не отчитывайтесь!»

Недавно Надежда предстала перед фанатами в довольно непривычном образе с броским темным макияжем, который только подчеркнул недостатки её лица и сделал едва узнаваемой.