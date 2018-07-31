Счастье доступно немедленно

Что такое счастье? Одно простое и, казалось бы, всем понятное слово. Но у каждого человека оно свое. Что нужно для того, чтобы человек был счастлив? Деньги? Слава? Успех? Или что-то совсем-совсем другое? Каждый ли человек может быть счастлив, или это чувство доступно только избранным?

Старина Хемингуэй говорил, что «Среди всего невозможного кое-что все-таки возможно. И, прежде всего — способность чувствовать выпавшее тебе счастье и радоваться ему, пока оно есть и пока все хорошо».

Мы продолжаем собирать коллекцию «13 историй о счастье», идея которой — показать многогранность этого чувства. Быть может, кому-то эти истории помогут по-новому взглянуть на собственную жизнь и понять, что счастье всегда с тобой, внутри тебя, оно всегда рядом.

Что же такое счастье с точки зрения фотографа Дубровского?

Дубровский предельно честен, принципиален, очень порядочен и бесконечно свободолюбив:

— Для меня счастье неразрывно связано с ощущением внутренней свободы, — говорит Владимир, — Это касается практически всех сфер жизни: эмоциональной, социальной… Может быть это связано с генами — мои предки были вольные казаки. Я не знаю, я не задумывался. Но как-то так складывается по жизни, что если вдруг я ухожу «в сторону»: надеваю на себя ярмо или впрягаюсь в чью-то чужую повозку, то меня всегда возвращают на мою «тропу», в самостоятельное, свободное творчество. Жизнь словно подсказывает, что я должен сделать что-то. Я понимаю, что это может звучать мистикой, но это так. И именно в этом состоянии я могу быть продуктивен, полезен, интересен и для других, и для самого себя.

«Уходил в сторону» он не единожды: поступал в военное училище, хотел связать свою жизнь с вычислительной техникой (и даже закончил институт с красным дипломом по специальности, связанной с ЭВМ), открывал свой бизнес. Но… У мироздания на него были другие планы. Видимо кому-то там, «наверху», все было понятно про ташкентского парня с русским именем. Умение видеть в обычных, казалось бы, моментах очень важное. Талант передать это видение так, что у зрителя, который видит его фотографии замирает дыхание, колотится сердце, рвется душа на части. Откуда это, как не от Бога?

Дубровский ведь даже не учился искусству фотографии специально. Но когда его в 1983 пригласили (случайно, как он сам говорит) работать в редакцию журнала «Искусство» (при тогдашнем ЦК КП Узбекистана), то он бросил все и пошел:

— Это были мои университеты, мощная школа, отличный опыт, во многом благодаря которому я и состоялся в профессии, — говорит Владимир.

А еще интуиция и чутье. Мощное, профессиональное. «Слушай свое сердце и делай так, как подсказывает тебе интуиция, и ты найдешь правильный путь» — сказала однажды ирландская писательница Сесилия Ахерн. Дубровский точно слышит свое сердце:

— Вот берусь за что-то и ведь не всегда могу ответить, почему меня сюда в очередной раз тянет. И только потом, пройдя путь до середины, уже возникает осмысление, четкое понимание того, зачем сюда пошел, что хотел сказать. Хотя, вроде бы я должен на старте дать такой ответ. Но я иногда не понимаю, зачем я иду туда. Это какой-то внутренний пинок: мне надо идти ТУДА и снимать ЭТО.

И он идет, и едет, и летит. Чтобы снимать. Чтобы показать людям мир такой, каков он есть: экологическая катастрофа Аральского моря, гонения турков-месхетинцев, жизнь простых людей нашей необъятной страны. Без прикрас и постановочных кадров. У фотографий Дубровского есть глаза, которые всегда глядят тебе в душу.

Творческие проекты, фотовыставки Владимира Дубровского — это всегда успех. «Людям интересно» — объяснили ему однажды организаторы одной фото-выставки, объясняя тот факт что продлили выставку до двух месяцев, вместо планируемых двух недель.

Людям интересно… Наверное, потому что ему самому очень интересны люди. Наверное потому, что ценности везде едины: верность, честность, доброта. Наверное потому, что если ты делаешь то, что любишь — ты счастлив. А счастливые люди всегда притягивают к себе.

— Щенячье состояние восторга от жизни у меня началось в детстве и продолжалось когда я пришел в фотографию, — рассказывает Владимир Дубровский, — Мне даже кажется, что в этом состоянии безумного счастья я чего-то недодал своим родителям — внимания, общения. Слишком мало звонил, общался. Наверное, когда ты оглушен счастьем, ты становишься мало восприимчив к миру вокруг. А вот когда ушла мама, я вдруг это отчетливо понял, что недодал, и недобрал счастья тоже. С папой после этого стали ближе. Счастье с годами трансформируется, конечно. Человек по жизни вообще трансформируется. Как говорил Жванецкий в своей репризе: «Раньше говорил, что пью кофе, а теперь говорю, что кофе вреден». Да, меняется. Вот этот щенячий восторг, когда ты не понимаешь, что что-то невозможно — проходит.

… Был жаркий летний день. Мы сидели с Владимиром и его женой Линдой в тихом уютном кафе, пили чай и говорили, говорили, говорили. В одной небольшой статье невозможно рассказать и передать все то, о чем рассказывал этот удивительный человек. Но кое о чем, умолчать просто невозможно: любовь. Как сказал сам Владимир:

— Самый важный этап моего счастья в жизни — это встреча с Линдой. Это был совершенно неожиданный опыт. Я считал, что такое невозможно, поскольку прожив в первом браке больше 20 лет понял, что живу с чужим человеком. Но традиции семейные, казачьи — терпи, ради детей, ради семьи. И вдруг наступил момент, когда я подумал, почему я должен это терпеть? Почему я должен делать так, как хотят другие? Почему, почему — тысячи почему! Пройдя непростой путь, мы с Линдой уже 20 лет вместе. И это самый настоящий кайф. Считаю ли я себя человеком счастливым? В главном, да. А главное — это гармония в личной жизни и в профессиональной деятельности.

«Жизнь всегда возможна, и счастье доступно немедленно… » — утверждал очень уважаемый Дубровским писатель Андрей Платонов . Счастье — такое простое и понятое слово, правда? Да, у каждого оно свое. Но давайте почаще вспоминать, что оно доступно немедленно. Каждому из нас.

Мария Точилина