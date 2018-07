Счастье доступно немедленно 

Мы продолжаем рассказывать о счастье в рамках проекта «13 историй о счастье». Сегодня наш гость — фотограф-документалист Владимир Дубровский . Его имя и его работы известны во всем мире: с ним сотрудничали монстры мировой прессы — Liberation, The New York Times The Daily Telegraph и многие другие.