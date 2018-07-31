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Хилькевич на 9 месяце беременности сделала секси-фото
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Хилькевич на 9 месяце беременности сделала секси-фото 

WDay.ru 30 минут назад
Фото: WDay.ru
Актриса не устает поражать поклонников.
О том, что она во второй раз станет мамой, Анна Хилькевич официально сообщила в начале апреля, показав уже изрядно округлившийся животик. И судя по всему она уже должна вот-вот отправиться в роддом. Но даже за считанные дни до этого звездная красавица не может усидеть на месте. «С — сексуальность. Это когда за 9 месяцев так и не забыла, что это такое», — поделилась с поклонниками Анна, показав свежее забавное фото.
Чувство юмора девушки поклонники оценили по достоинству, назвав ее «ванильным шариком-моделью» и «сексуальным колобочком». Кстати, недавно Хилькевич со смехом жаловалась подписчикам, что весит сейчас как малайский медведь. Несмотря на это, фолловеры дружно решили, что ей — хоть сейчас на обложку Playboy.
А что? Многие годы знаменитости доказывают, что беременность — это не только красиво и женственно, но еще и невероятно сексуально. Деми Мур открыла моду на «обнаженные» фотосессии, Синди Кроуфорд обвиняли в плагиате, а Шакира прямо со съемок отправилась в родильную палату. Из российских же селебрити первой на такой шаг решилась Ксения Собчак. Думается, Хилькевич в такой компании смотрелась бы очень достойно! Ведь все они выглядят просто великолепно. Wday.ru предлагает посмотреть на эту красоту.
Деми Мур  Кристина Агилера
Моника Белуччи
Мэрайя Кэри
Милла Йовович
Серена Уильямс
Джессика Симпсон
Синди Кроуфорд
Ксения Собчак
Бритни Спирс
Миранда Керр
Клаудия Шиффер
Анна Хилькевич переживает из-за растущего носа
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