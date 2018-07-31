Хилькевич на 9 месяце беременности сделала секси-фото

Актриса не устает поражать поклонников.

О том, что она во второй раз станет мамой, Анна Хилькевич официально сообщила в начале апреля, показав уже изрядно округлившийся животик. И судя по всему она уже должна вот-вот отправиться в роддом. Но даже за считанные дни до этого звездная красавица не может усидеть на месте. «С — сексуальность. Это когда за 9 месяцев так и не забыла, что это такое», — поделилась с поклонниками Анна, показав свежее забавное фото.

Чувство юмора девушки поклонники оценили по достоинству, назвав ее «ванильным шариком-моделью» и «сексуальным колобочком». Кстати, недавно Хилькевич со смехом жаловалась подписчикам, что весит сейчас как малайский медведь. Несмотря на это, фолловеры дружно решили, что ей — хоть сейчас на обложку Playboy.

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Анна Хилькевич переживает из-за растущего носа

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