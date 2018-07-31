Студентка из России, которой удалили опухоль мозга, стала моделью Gucci

Ольга Запивохина была обычной студенткой и получала образования в сфере маркетинга в Нижегородском университете. Однажды ей стало известно о том, что у нее диагностировали опухоль мозга и требуется срочная операция. До того, как Ольга услышала свой диагноз, она думала, что все ее проблемы от серьезного переутомления или усталости. Но как только она отправилась к врачу, стало ясно: пациентка нуждается в экстренной трепанации черепа. "В июле у моей сестры должно было состояться бракосочетание. Вместе с родственниками мы выкладывались на полную чтобы организовать это событие. Даже украшения мы изготавливали самостоятельно. Именно тогда и начало проявляться мое заболевание. У меня каждый день были ужасные головные боли, а иногда я не чувствовала своих конечностей. Я не говорила о своих проблемах близким и думала, то это простая усталость. Но уже в августе мне было настолько плохо, что я не могла встать с кровати. Медики мне рассказали, что у меня в голове происходили кровоизлияния. "

Ольгу пугала одна мысль о том, что ее череп собираются вскрыть. Кроме того никто не давал гарантий, что все закончится удачно. Успокоил ее лишь хирург в последний момент перед операцией, пообещав, что все пройдет безупречно. В 2017 году Ольге провели операцию, а свою историю о болезни она тщательно скрывала ото всех. Тем не менее один из ее знакомых узнал о состоянии подруги и попросил ее сделать несколько снимков. Позже он смог записать с ней видео.

Через несколько недель парень позвонил Ольге с радостной новостью. Оказалось, что он отправил снимки и видео представителям Gucci и теперь они хотят встретиться с Ольгой в Италии. Там ей выпадет возможность принять участие в презентации бренда Давида Ренэ. И с этого момента началась модельная карьера Ольги.

Девушка не долго сомневалась, хвататься ли за этот шанс, и вскоре она сделала визу и отправилась в Милан. Там она готовилась к показу новой коллекции, а через несколько дней отпраздновала свое 22-летие. В числе тех, кто присоединился к поздравлениям, были и модельеры Gucci. Но уже через некоторое время ей пришлось вернуться на родину. На следующем показе в Италии ей буквально пришлось преодолеть себя. Она знала о том, что ей был придуман образ, знала как надо двигаться, но не знала, как будет выглядеть подиум.

"Прямо перед началом показа кто-то мне подсказал, что локация очень напоминает больницу. И действительно: на подиуме находился операционный стол, который был так похож на тот, что остался в моих ужасных воспоминаниях. Мои глаза начали застилать слезы, ком подкатил к горлу. Но я посмотрела на причину своих переживаний и сделала шаг вперед, успокоившись. "