Гозман: Путин лично отвечает за издевательства над юной Анной Павликовой

«Явсегда думал, это про гитлеровский фашизм. Аэто, оказывается, про нас, про сегодняшнюю РоссиюДвадцать первый век, Мосгорсуд . Вклетке девочка. Она плачет, просит отпустить еек маме. Процесс идет своим чередом. Мыуже встали сколен, или еще толькоподнимаемся? — пишет Гозман. — Зачем вымучаете эту девочку, господин президент? Выже знаете, что она нив чем невиновата. Ееобвиняют втом, что всемнадцать лет она создала экстремистскую организацию — создала всемнадцать лет! Выверите вэто? Или выбоитесь уже собственной тени, Вам закаждым углом мерещится революция?»

Политолог подчеркивает, что «Новое величие» создано при участии провокаторов из органов внутренних дел , которые воспользовались доверчивостью подростков, вовлекли их в незаконную деятельность, а потом «сдали» своим коллегам.

«Вынесете заэто мерзость личную ответственность, господин президент, личную, — заявляет автор. — Наверняка, невы отдавали приказ, ноесли бывам это непонравилось, отэтих ваших коллег неосталось быи мокрого места, авсе ихначальники навсегда запомнили бы, что так делать нельзя. И, конечно, детей быотпустили».

Политолог предположил, что причиной такого отношения главы государства к подобным делам может быть либо страх после активности оппозиционера Алексея Навального , либо положительное отношение к жестокости.

«Ипытки втюрьмахвы, по-видимому, считаете делом нормальным, — продолжает автор блога. — Ведь, чтобы прекратить ихили, как минимум, резко сократить эту позорную практику, вам достаточно было быотдать под трибунал начальников пары колоний, вкоторых это происходило, разжаловать несколько ихначальников — все быпоняли изапомнили».

Гозман замечает, что Павликовой даже не разрешили передать в изолятор любимую игрушку, которую она до сих пор привыкла брать в постель.

«Простудилась вовремя ареста — еёнесколько часов держали в«стакане» неотапливаемого автозака при температуре минус десять. Она застудила все, важное для женщины, итеперь, как говорят врачи, унее никогда небудет детей. Унее крошатся зубы искачет давление. Новы держите еёв тюрьме, — добавляет политолог. — Господин президент, авдруг Бог есть? Выне боитесь переполнить чашу Его терпения? Принято считать, что Онмилостив. Новедьслезы этой девочки, еедетей, которые теперь неродятся, Онвам непростит. Впрочем, нев вас дело, господин президент. Как нам-то всем жить после этого?»