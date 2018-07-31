«Обладательница богатства»: Елизавета Боярская призналась в чувствах к мужу

В 2010 году знаменитая актриса Елизавета Боярская стала женой своего коллеги Максима Матвеева . К сожалению, их союз до сих пор осуждают, ведь дочку неподражаемого Михаила Боярского считают коварной разлучницей — из-за романа с ней Максим развелся с актрисой Яной Сексте. Как бы то ни было, сейчас пара демонстрирует идиллию.

Летом 2009 года на съемках фильма «Не скажу» известная актриса, дочь Михаила Боярского Елизавета познакомилась с актером Максимом Матвеевым. Некоторое время они не афишировали отношения, ведь мужчина был женат. После развода с Яной Сексте он связал себя узами брака с новой возлюбленной. Несмотря не негатив в свой адрес и частые слухи о расставании, Елизавета и Максим счастливы вместе. В 2012 году у них родился сын, которого назвали Андреем. Родители не стремятся показывать мальчика общественности, но не скрывают радости от воспитания малыша. Они редко говорят о своих чувствах друг к другу, но недавно Боярская трогательно обратилась к мужу в честь его недавнего дня рождения, опубликовав совместное фото: «В серединке — лучший в мире мужчина Максим Матвеев и у него сегодня день рождения! А справа — лучшая в мире свекровь, а слева — счастливая обладательница этого богатства! Люблю!»

Многие подписчики считают Матвеева и Боярскую идеальной парой — молодые и красивые актеры отлично выглядят вместе. Но злопыхатели указывают на недолговечность семейных отношений в мире шоу-бизнеса. Они не упускают случая, чтобы «уколоть» знаменитость и с недоверием относятся к ее словам: «Какое счастье, когда пара настолько гармонично смотрится. Вот говорят же — на небесах их венчали!» «Ага, а где венчали Матвеева с его бывшей женой?» «Как трогательно призналась в чувствах мужу, приятно видеть такую идиллию!»

«Удачи во всем и везде. Творческого вдохновения и отличных ролей. Будьте счастливы» «А я слышала, что у Лизы много поклонников и она собиралась разводиться, это неправда, что ли?» «Ой, да мало ли что говорят, совет да любовь, никого не слушайте, прекрасны вместе!» «Хорошо смотритесь, только Макс что-то исхудал в последнее время, а Лиза цветет и пахнет!»

Елизавета Боярская и Максим Матвеев иногда делятся с подписчиками трогательными семейными снимками. Молодая харизматичная пара доказывает, что истинные чувства бывают не только на экране, но и в реальной жизни.