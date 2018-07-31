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В Красноярске суд признал право бабушки с ВИЧ опекать внука
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В Красноярске суд признал право бабушки с ВИЧ опекать внука 

АиФ Красноярск 45 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Право бабушки с ВИЧ быть опекуном внука подтверждено Октябрьским судом Красноярска.
Мать ребенка погибла, в октябре 2017 года опекунство оформила бабушка. Однако позднее руководитель администрации Октябрьского района Красноярска распорядился отказать женщине в праве опекать внука. Тем не менее, рассмотрев аргументы правозащитников, суд встал на сторону бабушки и внука.
Женщина представила многочисленные характеристики с мест работы, свидетельства хороших бытовых условий для жизни и развития ребенка. Кроме того, было учтено мнение мальчика, а также тот факт, что бабушка состоит на диспансерном учете в больнице, где получает необходимую терапию. Врачи отмечают у женщины положительную динамику и ремиссию заболевания. По состоянию здоровья она не опасна для окружающих.
Отказ в установлении опеки над внуком 30 июля признан незаконным. Администрацию обязали рассмотреть вопрос повторно.
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