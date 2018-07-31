В Комсомольске Вячеслав Шпорт открыл краевой бизнес-инкубатор

Главная задача учреждения — помощь начинающим предпринимателям, ведущим инновационные проекты. Здание трехэтажное, на первом располагаются производственные помещения, на втором и третьем — офисы, оборудованные самой современной коммуникационной техникой, компьютерами и связью, есть конференц-залы для презентаций и даже небольшое кафе.

— Несмотря на то, что мы только открываемся, у нас уже есть пятнадцать соглашений о намерениях, — рассказывает директор краевого бизнес-инкубатора Александр Мешков . — Есть очень интересные проекты. Здесь молодой предприниматель получает практически все необходимое для того, чтобы запустить свой бизнес. Начиная с льготной аренды помещений, первый год — практически даром, и заканчивая интеллектуальной и юридической поддержкой.

В здании есть так называемый ЦОУ — центр оказания услуг, там размещается: «Краевое агенство содействия предпринимательству», «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края», сотрудник МФЦ, Центр стандартизации и сертификации, центр инжиниринга, «Дальневосточное агенство содействия инновациям» — все, что нужно для организации своего дела. Попасть сюда достаточно просто — необходимо подать заявку и написать бизнес-план. Конечно, проект должен быть инновационным, и должен пройти отбор экспертов. В техническом помещении бизнес-инкубатора уже стоят несколько станков с ЧПУ. Возле одного из них колдуют двое молодых предпринимателей — Михаил Драговозов и Евгений Киселев . Оба в прошлом работники IT-отрасли. У обоих большие планы на бизнес-будущее.

— Мы хотим организовать цех по производству городской «мебели», — делится Евгений Киселев. — Сейчас очень много людей хотят сделать во дворе что-то особенное, не похожее на других и мы предоставим им такую возможность. Можно будет прийти и заказать любые лавочки, любые столы, любые украшения и тому подобные вещи. С ними будет работать дизайнер и все, что задумано, тут же будет изготовлено при помощи станков с числовым программным управлением.

Ещё один проект — производство детских конструкторов «Городища» предпринимателя Александра Давыдова . Краевой бизнес-инкубатор был заложен в ноябре 2014 года. На его строительство потрачено около 300 миллионов бюджетных рублей. Все эти годы ушли на строительство и оборудование центра, подбор персонала. На открытии присутствовал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Пристансков , который отметил удачное расположение объекта рядом с техническим университетом. Он выразил уверенность, что бизнес-инкубатор станет визитной карточкой Хабаровского края и позволит бизнес-активной молодёжи плавно передвигаться из студенчества в реальное предпринимательство.