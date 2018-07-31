«Дали бы мне пистолет, я бы застрелила». Бабушка изнасилованных малышей видела все своими глазами 

Сожитель Людмилы из поселка Черевково Ростовской области, 48‐летний Николай, насиловал ее внуков. Бабушка рассказала, что сама стала свидетельницей подобных действий относительно самого младшего ребенка в семье ‐ Игоря (имя изменено ‐ прим. ред.).
«А здесь по весне я сама это увидела. Вот здесь вот, на диване было это. Он клялся-божился, что по-пьяни получилось. «С роду такого не было, с роду такого не было! Я не это самое…»» — с горечью вспоминает жительница Черевково.
Однако и она, и ее невестка поверили словам мужчины, хотя все было очевидно.
«Я зашла, он был над ним нагнутый, дите лежало, трусики, штанишки спущены, а что там было… Я зашла, дите заныло… Что там было — не было… Что я видела?.. Больше я не видела ничего, не замечала», — добавила она.
Также бабушка отметила, что ребята ничего не говорили против ее сожителя, потому что очень его любили. Постоянно находились у родственницы в гостях, чтобы побыть рядом с Николаем. Однако теперь Людмила поняла, что все ее догадки были правдивы.
«Его родственники много скрывали, я не знала, что он оказывается сидел по 135 статье. Сидел за изнасилование два года», — рассказала женщина.
Кроме того, его судили за разбой. Если Людмила знала это раньше, то сразу бы выгнала мужчину. В настоящее время она не хочет ни видеть, ни слышать бывшего возлюбленного.
«Видеть его не хочу, всю жизнь испортил: и мне, и детям, и внукам! Если бы дали мне пистолет, рука бы не дрогнула, я бы застрелила… Нельзя так жить!» — заключила жительница Ростовской области.
48‐летний Николай Ш. регулярно у себя дома насиловал четверых малышей от трех до девяти лет, которые являлись внуками Людмилы. Пара прожила вместе 14 лет. Следователи считают, что он вновь не смог удержаться, и с сентября 2015 года по июль 2018 года насиловал школьников. В его отношении возбудили уголовное дело.