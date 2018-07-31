«Я сбежала со своей семьей». Наталья Бочкарева рассказала о своем путешествии в Нижний Новгород

— Забыть о том, что мой День Рождения давно прошёл пока не получается… Точнее, сделать это мне просто не дают, поскольку в этом году, как вы успели заметить, я «сбежала» со своей семьёй в родной Нижний Новгород, а теперь, по возвращению в Москву, можно сказать, начинаю праздновать и принимать поздравления заново, — рассказала она. — Хотела вам рассказать, что в своё мини-путешествие в Нижний Новгород на этот раз мы отправились на машине. Это было настолько круто и интересно, что теперь я смело могу сказать, что практически 6 часов за рулем меня больше никогда не испугают.

Актриса рассказала, что в дороге они с детьми коротали время, рассказывая истории друг другу, а также останавливались в интересных местах, ели фаст-фуд на заправках, пели песни в машине и просто радовались, что выбрали именно такое путешествие! Теперь они планируют повторить путешествие на машине, но уже в другом направлении.

В Нижнем Новгороде актриса прогуливалась по Большой Покровской и делала фото.

Посетила с детьми «Музей живой бумаги».