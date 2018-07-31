Ещё
«Я сбежала со своей семьей». Наталья Бочкарева рассказала о своем путешествии в Нижний Новгород
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я сбежала со своей семьей». Наталья Бочкарева рассказала о своем путешествии в Нижний Новгород 

nn.ru 1 час назад
— Забыть о том, что мой День Рождения давно прошёл пока не получается… Точнее, сделать это мне просто не дают, поскольку в этом году, как вы успели заметить, я «сбежала» со своей семьёй в родной Нижний Новгород, а теперь, по возвращению в Москву, можно сказать, начинаю праздновать и принимать поздравления заново, — рассказала она. — Хотела вам рассказать, что в своё мини-путешествие в Нижний Новгород на этот раз мы отправились на машине. Это было настолько круто и интересно, что теперь я смело могу сказать, что практически 6 часов за рулем меня больше никогда не испугают.
Актриса рассказала, что в дороге они с детьми коротали время, рассказывая истории друг другу, а также останавливались в интересных местах, ели фаст-фуд на заправках, пели песни в машине и просто радовались, что выбрали именно такое путешествие! Теперь они планируют повторить путешествие на машине, но уже в другом направлении.
В Нижнем Новгороде актриса прогуливалась по Большой Покровской и делала фото.
Посетила с детьми «Музей живой бумаги».
А также прошлась по магазинам и не смогла не поделиться своей находкой. Наталья обнаружила у своей подруги в магазине необычный пуш-ап и показала трусы, которую превращают попу в орех.
nn.ru: последние новости
Цена победы — гипс. Сумоистка из Семёнова выиграла чемпионат мира Стали известны результаты анализов нижегородских арбузов и дынь на опасные вещества «Диваны-путешественники» прогулялись по Нижнему Новгороду
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри16
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна96
Некрасивые жены звездных красавцев3
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае12
Пугающие изъяны во внешности супермоделей
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:33
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение