«Деффчонки» возвращаются на ТНТ! И в Саратов… Так вышло…

Главный комедийный сериал о простых деффчонках снова на ТНТ! На протяжении пяти предыдущих сезонов Пална, Лёля и Бобылыч мечтали о красивой жизни в Москве… а в итоге возвращаются в Саратов… Почему? Так вышло!

«Деффчонки» — это не просто история приключений и взросления трех закадычных подруг, это сериал о всех девушках России, о непростой женской доле, когда хочешь все и сразу, а получаешь… Саратов.

Но наши деффчонки всегда на позитиве, где бы не оказались. Эпичные фейлы и угарные ситуации, огромные и бессмысленные тараканы в голове, которые не спешат разбегаться, любовная лихорадка и ответы на вечные женские вопросы — все это «Деффчонки» на ТНТ!

У наших «Деффчонок» всё только начинается…

Вернувшись в Саратов, Лёля не теряет надежду на счастливые отношения с богатым и презентабельным мужчиной. Такой как раз подворачивается под горячую ручку… и оказывается ее отцом-олигархом (актер Ян Цапник ). Лёля не виделась и не общалась с ним много лет. Всю жизнь она добивалась всего сама, не рассчитывая на поддержку родителя. Что ж, пора наверстывать упущенное золотое детство. Главное, чтобы новообретенная избалованная сестра-тинэйджер ничего не испортила!

Пална в Саратове пускается во все тяжкие: сходу занимает руководящую позицию на местном заводе, выбешивая своей проактивностью местного директора (актер Сергей Рост ), берет крупную взятку и мутит с главой администрации губернатора. Все, о чем так долго мечтала Пална в Москве, осуществляется в родном Саратове. Теперь придется разрываться между неожиданным карьерным ростом и супер-насыщенной личной жизнью. Так может и башню снести. И Палне это нравится…

Даже у молодой мамочки Маши Бобылкиной жизнь бьет ключом — особенно личная. Ну а что? Звонарь (актер Алексей Воробьев ) отправился на съемки шоу «Завидный жених», где лапает стройных красоток, а ей уже и пофлиртовать нельзя? Тем более не с первым же встречным, а с первой любовью, который ныне — главный местный хулиган. И все еще красавчик. Один плохой парень укатил, другой подкатил…

«Деффчонки» — это про тебя!

• Где искать нормального мужика? И что с ним делать, когда наконец-то найдется? • Пока строила карьеру, всех нормальных разобрали… Как все успевать? • Правда ли, что из плохих мальчиков получаются самые хорошие мужья? • Самый короткий путь к личному счастью — роман с начальником? • И главное — будет ли что-нибудь от одной самой маленькой пироженки?…

Смотри новый сезон сериала «Деффчонки» с 13 августа в 20:00 на ТНТ! История про каждую, история про тебя!