Роберта Паттинсона и Суки Уотерхаус застали за поцелуями: фото

В октябре прошлого года Роберт Паттинсон расстался с FKA Twigs и с тех пор сменил не одну девушку. Спустя месяц после разрыва с артисткой актера видели в компании таинственной незнакомки, а теперь СМИ трубят о его новом романе. Звезду «Сумерек» застали за поцелуями с британской моделью Суки Уотерхаус. Снимки распространили в соцсетях. Как сообщают зарубежные издания, парочка сходила в кино на Мамма MIA!, потом заскочила за напитками в SoHo House и направилась на шопинг.

Роберт был очень ласковым с Суки. Он постоянно обнимал ее и целовал, а она крепко держала его за руку. Они были очень близки, — рассказали очевидцы.

Rob walking around with Suki Waterhouse in London. ? #robertpattinson

A post shared by Robert_Sayani_Pattinson (@robert_sayani_pattinson) on Jul 30, 2018 at 9:49pm PDT Напомним, что Роберт Паттинсон и FKA Twigs встречались с 2014 года, а в 2015 заявили о помолвке. Однако свадьба так и не состоялась. По словам инсайдеров, актер и его возлюбленная стали меньше времени проводить друг с другом, что и стало причиной разрыва.