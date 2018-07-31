44-летняя Ксения Алферова вновь поразила стройной фигурой в бикини

Лето в самом разгаре, а знаменитости продолжают отдыхать на лучших курортах мира. Актриса Ксения Алферова сейчас находится в Италии и наслаждается хорошей погодой.

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44-летняя Алферова в бикини выглядит не менее эффектно, чем 36-летняя ВодяноваЛетний сезон уже давно открыт, поэтому звезды не перестают публиковать фото в купальниках. Сейчас Ксения Алферова наслаждается морем, а вот Наталья Водянова предпочла попариться в бане. Артистка не забывает радовать поклонников новыми фотографиями и видео. Вчера Ксения выложила видео, на котором заходит в довольно прохладную морскую воду. Подписчики обратили внимание на фигуру знаменитости — в свои 44 года Алферова выглядит совершенно потрясающе.

«Все наши сицилийские друзья считают, что я плаваю в любой воде, потому что русская и не боюсь холода. И, если одинокая голова плавает на горизонте, все знают, что это та самая русская! Просто я очень люблю море, жду встречи с ним с нетерпением и стараюсь не терять ни дня. А оно имеет право на любые настроения, я принимаю его любым! Вот бы с людьми так же научиться! Я в процессе, а вы?» — рассказала Ксения.

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Отметим, что Алферова ведет весьма активный образ жизни и на отдыхе старается каждый день много плавать. Именно в этом и заключается секрет идеальной фигуры артистки — занятия спортом. Также Ксения старается придерживаться правильного питания, чтобы не набирать лишние килограммы. Поклонники не не перестают восхищаться не только внешним видом артистки, но и ее всегда позитивным настроем.