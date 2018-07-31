Ещё
Новую подпорную стену построили во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новую подпорную стену построили во Владивостоке 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Закончился ремонт подпорной стены на улице Уборевича. Ранее, здесь находилась совсем разрушенная, непригодная для пользования монолитная стена.
В ходе проведения работ строители выполнили устройство защитного футляра на трубе канализации и переустройство кабельной линии, проходящих в зоне строительных работ.
«Подрядная организация ЗАО «СКДВ» завершила весь комплекс строительных работ, восстановила металлические ограждения из профилированной трубы, а также выполнила благоустройство прилегающей к подпорной стене территории», — рассказали в администрации Приморского края.
Отметим, новая подпорная стена будет выполнять функции водоотведения поверхностным труб.
АиФ-Владивосток: последние новости
Галине Чернышевой из Дальнегорска срочно нужна помощь Во Владивостоке запретят прерывать беременность В Большом Камне ребёнка сильно покусала домашняя собака
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри16
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна96
Некрасивые жены звездных красавцев3
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае12
Пугающие изъяны во внешности супермоделей
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:33
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение