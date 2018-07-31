Новую подпорную стену построили во Владивостоке

Закончился ремонт подпорной стены на улице Уборевича. Ранее, здесь находилась совсем разрушенная, непригодная для пользования монолитная стена.

В ходе проведения работ строители выполнили устройство защитного футляра на трубе канализации и переустройство кабельной линии, проходящих в зоне строительных работ.

«Подрядная организация ЗАО «СКДВ» завершила весь комплекс строительных работ, восстановила металлические ограждения из профилированной трубы, а также выполнила благоустройство прилегающей к подпорной стене территории», — рассказали в администрации Приморского края.

Отметим, новая подпорная стена будет выполнять функции водоотведения поверхностным труб.