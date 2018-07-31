Возлюбленный 48-летней Наоми Кэмпбелл сообщил, что скоро станет отцом

Поклонники 48-летней модели Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) были поражены новым снимком в микроблоге ее возлюбленного. Известный рэпер, который уже около года встречается с моделью, выложил снимок УЗИ, на котором отчетливо виден ребенок.

На распечатанном снимке отчетливо видна фамилия младенца — Аденуга. Снимок был сделан 30 июля. Сам рэпер никак не подписал фотографию, но с уверенностью можно сказать, что на УЗИ явно запечатлен его будущий малыш, который скоро родится.

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Лицо дня: Наоми Кэмпбелл. Угадайте возраст супермодели по фотографииСегодня легендарной британской супермодели, актрисе и певице Наоми Кэмпбелл исполняется 48 лет. Фотографии прославленной модели постоянно вводили всех в заблуждение по поводу ее возраста, вот и сейчас Наоми совершенно не выглядит на свои сорок восемь. А у вас получится угадать, сколько ей лет на фотографиях?Поклонники были шокированы такой новостью и стали гадать, неужели Наоми Кэмпбелл ждет ребенка. Сама модель никак не комментирует эту новость и не отвечает на вопросы о личной жизни. Ее возлюбленный также хранит молчание. Пользователи же строят самые невероятные предположения. Некоторые считают, что Аденуга мог изменять модели, другие же не исключают возможность, что малыша ему подарит суррогатная мать.

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Напомним, что Кэмпбелл и Аденуга начали встречаться осенью 2017 года. Пара не слишком старалась скрывать свой роман и периодически появлялась вместе на публике.