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Disney планирует отказаться от пластиковых трубочек и ложек
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Disney планирует отказаться от пластиковых трубочек и ложек 

ИнформУпак 1 час назад
Официальный сайт компании сообщает, что каждый год в парках Disney используется свыше 175 млн одноразовых трубочек и порядка 13 млн ложечек. Руководство всемирно известной компании анонсировало введение запрета на применение этих видов пластиковой продукции в течение ближайшего года.
Кроме того, в обозримом будущем компания Disney намерена найти замену одноразовым пластиковым стаканчикам и на 80% сократить использование прочих пластиковых изделий. Создатели популярных парков развлечений считают, что необходимо максимально широко популяризировать идеи защиты окружающей среды. По их мнению, отказ от использования пластиковой упаковки станет для детей и их родителей наглядным примером того, как можно внести свою лепту в сохранение экологического баланса.
Ранее сообщалось, что идею отказа от использования пластиковых трубочек поддержали всемирно известные компании Marriott, McDonald’s и Starbucks.
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