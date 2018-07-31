Disney планирует отказаться от пластиковых трубочек и ложек

Официальный сайт компании сообщает, что каждый год в парках Disney используется свыше 175 млн одноразовых трубочек и порядка 13 млн ложечек. Руководство всемирно известной компании анонсировало введение запрета на применение этих видов пластиковой продукции в течение ближайшего года.

Кроме того, в обозримом будущем компания Disney намерена найти замену одноразовым пластиковым стаканчикам и на 80% сократить использование прочих пластиковых изделий. Создатели популярных парков развлечений считают, что необходимо максимально широко популяризировать идеи защиты окружающей среды. По их мнению, отказ от использования пластиковой упаковки станет для детей и их родителей наглядным примером того, как можно внести свою лепту в сохранение экологического баланса.