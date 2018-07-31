К чему приведёт грызня либералов в соцсетях

Нет нынче Гоголя, дабы в красках изобразить историю о том, как Ксения Анатольевна и Дмитрий Геннадиевич поссорились с Алексеем Анатольевичем. Ссорятся Гудков-юниор и Собчак с Навальным так, как сейчас принято: исключительно твиттами, которые по нынешним временам и нравам страшнее пистолета.

Мы уже отмечали, как Собчак припомнила Навальному резкую смену вех в отношении пенсионной реформы. Ещё вчера он призывал поднять возраст заслуженного отдыха, а ныне ушёл в оппозицию такому, казалось бы, для него логичному решению властей. Собчак ударила Навального по больному месту. Хотя в этой среде — кто старое помянет, тому мандат вон. В свою очередь, Гудков-юниор навалился на соперника с обвинениями в преднамеренном развале демократической коалиции. Даже ленинскую формулу вспомнил в том смысле, что Навальному, мол, хочется со всеми изначально размежеваться, а уж потом, может, объединиться.

Тут и Навальный в карман за печатным словом не полез и вывалил в адрес оппонентов целую корзину предъяв: поддержка Партией перемен в Красногорске кандидата, якобы близкого к администрации президента , сочувствие Собчак Собянину. В общем, размен либерального первородства на сближение с властями под разными благовидными предлогами.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Алексей Навальный с супругой и Ксения Собчак

Самое примечательное, что такая дискуссия ведётся совершенно публично, что явно не будет способствовать укреплению позиций идеологических собратьев, потенциально делящих одну не очень просторную электоральную поляну. Пикантность ситуации придаёт еще и то обстоятельство, что Навальному с его условными сроками ещё долго не удастся принять непосредственное участие в различных выборах. А потому его поклонники, его наработанный актив, его провинциальная инфраструктура становятся как бы зоной охоты тех маргиналов, кто как раз может реализовать свои политические амбиции в различных государственных демократических институтах.

Но вот, по их коллективному мнению, Навальный сидит на своем ядерном электорате, как та собака на сене. И не собирается пока поддерживать братьев по классу. Как тот же Явлинский. Поэтому ещё в прошлом сентябре Гудков-юниор обвинил его в том, что он не поддержал демократов на муниципальных выборах, не призвал своих сторонников прийти на избирательные участки и таким образом не обеспечил им ещё большего прорыва в местные советы.

Но Навальный упрекам не внял, перед братьями и сестрам в либерализме не разоружился и продолжает, по мнению Гудкова с Собчак, свою раскольническую деятельность. Так что, попытки присвоить наследство Навального будут продолжаться. И свои же будут стремиться отрезать от него его же наработанный актив.

Пока война ведётся в соцсетях, но есть другие более действенные методы. Война фейков набирает ход во всём мире. И, думаю, эта локальная война не станет исключением.