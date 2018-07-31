Во Владивостоке впервые в мире зебровидная бычья акула отложила яйца в неволе

Эти совершенные существа живут на Земле около 242 миллионов лет.

В результате программы разведения, которую реализуют ученые–биологи Приморского океанариума, зебровидная бычья акула отложила яйца, это первый в мире случай разведения акул данного вида в неволе. Об этом передает пресс-служба Приморского океанариума.

— Для акул были созданы практически идеальные условия, благодаря этому нам удалось добиться результата, — пояснил начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаил Стрельцов. — Пять зебровидных акул появились у нас в июне 2016 года, в октябре того же года мы отсадили самую крупную самку отдельно от других рыб и перевели ее на специальный рацион питания, в течение программы разведения она удвоила свой вес. В июне прошлого года к ней подсадили самца, и через год самка отложила яйца. Сама по себе откладка яиц является показателем того, что акулам хорошо.

Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых акул (Heterodontus), которые в современном мире представлены восьмью видами, из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними. Эти совершенные существа живут на Земле около 242 миллионов лет и со времен динозавров практически не изменились. От всех современных акул они отличаются тем, что являются яйцекладущими. После оплодотворения яйцо внутри самки развивается около года. Зебровидная акула относится к полицикличным видам, это значит, что в яйцеводах у самки созревает несколько яйцеклеток. Перед нерестом яйца покрываются роговой оболочкой.

— Нерест у зебровидной бычьей акулы растянутый, самка откладывает одну пару яиц, через несколько дней другую, наша акула отложила четыре яйца, но мы ждём появления ещё четырех, — рассказал Михаил Стрельцов. — Мы сняли весь процесс яйцерождения: сначала появляются нити, и самка выискивает удобное место, куда можно прикрепить яйцо, тщательно его изучает, трется головой. В природе обычно акулы откладывают яйца в пещерах на камнях, поэтому в аквариум нашей самке мы тоже подложили камень, но ей больше приглянулся шланг водозабора. Однажды выбрав место, акула каждый раз делает кладку только здесь.

Самка становится вертикально и по кругу обвивает место прикрепления яйца длинными нитями так, чтобы оно зафиксировалось. Помимо этого, на самом яйце имеется два крючка, которыми оно тоже в случае чего может зацепиться за какой-то выступ. После нереста до появления на свет акуленка яйцо будет развиваться ещё от семи месяцев до года.

— Мы нашли в литературе только один зафиксированный факт размножения акул этого рода, но другого вида. Мы первые, кто смог добиться разведения именно зебровидной бычьей акулы в неволе, — уточнил Михаил Стрельцов. — Этот вид мало изучен, и с научной точки зрения разведение этих древних акул представляет огромный интерес.

Зебровидная бычья акула обитает в водах Индопасифика, живет на мелководье. Эти хищники относят к бентофагам, питаются в основном морскими ежами, беспозвоночными креветками, крабами, моллюсками, изредка рыбой, когда она проплывает неподалеку. Эти акулы достаточно медлительны и не преследуют добычу активно.