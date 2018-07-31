Традиционная лепнина вернула архитектуру к истокам и сделала ее современной

Основатель и владелец ООО «Артгипспанель» Дмитрий Машков в своем бизнесе продвигает идею о том, что теперь необязательно прибегать к сложным дизайнерским приемам или покупать эксклюзивную дорогую недвижимость, чтобы создать жилое пространство своей мечты. Для этого надо всего лишь оформить жилье гипсовыми 3D-панелями. В тонкостях дизайнерского оформления квартир и в истоках современных архитектурных трендов разбиралась «Лента.ру»

Слово «лепнина» в русском языке имеет некоторые негативные коннотации, связанные с дурновкусием, чрезмерной роскошью и даже с этаким бытовым мещанством. «Какая-то лепнина», — говорим мы порой, когда хотим подчеркнуть, что автор чего-либо переборщил в деталях и подробностях. Возможно, это связано с минималистическими тенденциями в архитектуре, которые ворвались в наш быт на рубеже 50-60-х годов прошлого века. Никита Сергеевич Хрущев — один из неутомимых реформаторов земли русской — моментально, как сейчас бы сказали, «оседлал этот тренд», в результате чего родилось знаменитое Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 1950 года «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве».

«Постановление 1955 года жилищную проблему отчасти решило, но самым серьезным образом подкосило развитие отечественной архитектуры. Выверенная ордерная архитектура, созданная Иваном Жолтовским и Алексеем Щусевым, а в просторечии именуемая сталинской, была под корень подрублена», — утверждает скульптор Денис Петров . Лепнина была признана чуть ли не главным пережитком и изгнана из строительной индустрии — как казалось, навсегда.

Но за словом «лепнина», как написано на сайте одной из многочисленных компаний, предлагающих изделия из гипса, «скрывается безграничный мир пластических фантазий, образов и авторских решений, которые определяют внешний вид здания и его интерьеров». Каждый, кто был в Зимнем дворце Санкт-Петербурга, испытал чувство незабываемого восторга, когда, пройдя абсолютно строгий и лишенный какого-либо украшательства коридор, внезапно попадал на парадную Иорданскую лестницу. Шедевр Бартоломео Франческо Растрелли поражает зрителя обилием света, льющегося из окон и скользящего по золоченым лепным орнаментам. Наверное, никому и в голову в этот момент не может прийти, что грандиозный эффект достигнут благодаря отправленной в отставку Хрущевым лепнине.

«Лепнина берет начало в благородных античных традициях. Надо понимать, что в архитектуре нет ничего отдельного», — настаивает Денис Петров. — Большая ошибка полагать, что лепнина — это такая утилитарная штука. То, что мы сейчас называем лепниной, — важная завершающая часть классической ордерной архитектуры, берущая свое начало в истоках витрувианского зодчества».

«Многим даже в голову не приходит, что свое собственное жилье в стандартной многоэтажке можно преобразить до уровня самых выдающихся архитектурных стандартов», — уверен основатель и владелец ООО «Артгипспанель» Дмитрий Машков. — Все привыкли видеть у себя дома обои или покрашенные стены. Вершина творчества — деревянные панели. Мы же решили предложить потребителю декоративные гипсовые 3D-панели, а попросту говоря, ту же лепнину, только расположенную на какой-то поверхности — можно еще проще сказать: на доске».

Когда четыре года назад Дмитрий Машков начинал свое дело, конкуренция на рынке изготовления декоративных гипсовых панелей уже была серьезной. Но пределы насыщения рынка не видны даже сейчас. По данным Grand View Research, мировой рынок строительных изделий из гипса увеличится с 2017 по 2025 год на 6,1 процента и достигнет ни много ни мало 79,17 миллиарда долларов, и прежде всего за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Индии, Бразилии и Мексики, где идет сейчас настоящий строительный бум.

Что касается России, то на декоративные ремонтно-отделочные материалы, в которых значительную долю занимают гипсовые панели, существует стабильный спрос населения, в отличие от других строительных материалов, подверженных сильным колебаниям, находящимся в прямой зависимости от темпов роста строительной индустрии. Устойчивость спроса объясняется одним обстоятельством: люди не только заселяют новые квартиры, но и делают ремонт в старых.

Но об этих впечатляющих показателях Дмитрий Машков узнал гораздо позже — вначале его, бывшего экономиста, заинтересовало разнообразие форм и моделей гипсовых панелей, что, естественно, влекло за собой и разнообразие дизайнерских решений на их основе и, как следствие, предполагаемый большой размер рынка, который он скорее прочувствовал, чем просчитал. Однако интуиция его не подвела.

В чем же секрет так называемых 3D-панелей, а по-русски говоря, просто объемных панелей? Почему они одновременно считаются и инновационным, и классическим материалом? «Сейчас в интерьере гипсовые панели используются постоянно, и это, безусловно, новое слово, новое веяние, — утверждает дизайнер интерьеров Инга Иващенко. — Они дают возможность применения дизайна в самых ранее неожиданных формах и, что главное, в неожиданных для обычной квартиры местах. Например, у изголовья кровати. Дело в том, что заказчик уже мыслит в категориях расширенной реальности. У меня был клиент, которому пришла фантазия воспроизвести над своим ложем знаменитую финальную сцену из фильма „Адвокат дьявола“, когда скульптурное панно на стене пентхауса героя Аль Пачино Джона Милтона „оживает“. Мы выполнили ее из гипса».

Эта непростая история. Дело в том, что эта сцена из знаменитого фильма, мягко говоря, «позаимствована» художником Дэннисом Брэдфордом со знаменитого панно Ex Nihilo («Из ничего») над входом в Вашингтонский национальный собор. Работа была выполнена знаменитым американским скульптором Фредериком Хартом. Талантливый художник вошел в историю мировой культуры как автор работ, которые являются одновременно традиционными по форме изображения человеческой фигуры и радикальными в своей чувственности и новизне материалов.

Харт пытался повторить методы средневековой традиции резчиков по камню и одновременно изобрел уникальный метод создания скульптуры — он называл его «скульптурой из света» за непревзойденные свойства, которыми обладают его «полупрозрачные» работы. После выхода фильма «Адвокат дьявола» Фредерик Харт подал в суд на компанию Warner Bros. на основании того, что большое скульптурное панно из кинокартины полностью повторяет его работу. Вердикт суда шокировал Голливуд: компанию обязали выплатить скульптору авторский гонорар за выпущенные 475 тысяч копий картины, а в остальных копиях это панно должно было быть удалено.

Этот пример приведен для того, чтобы проиллюстрировать сразу два вывода. Первый — современные технологии позволяют воплотить самые дерзкие фантазии, так что впору уже говорить не о лепнине, а о полноценном барельефе. Второй — нет никаких пределов для творчества современного человека. «Если у человека есть какая-нибудь идея, то она очень легко выполняется в гипсе, — подтверждает наши выводы Дмитрий Машков. — Мы занимаемся полным циклом — от разработки модели, дизайна и до производства. Жанрово это может быть все что угодно: от египетских мотивов до морских волн. Нам по плечу изготовить целый барельеф или даже скульптуру».

«Сейчас производители объемных гипсовых панелей пытаются вернуть нашу многострадальную архитектуру и строительство в классическое русло, — продолжает рассуждать Денис Петров. — Можно сказать, они выполняют функцию архитектурного просвещения, несмотря на разные модные течения внутри архитектуры, включая, как ни парадоксально, снова вошедший в моду «минимализм» конца 60-х — начала 70-х годов прошлого века. Ведь минимализм не отрицает классическую архитектуру и, как следствие, применение современных лепных декоративных элементов». Иными словами — в пустой коробке стандартной квартиры, будь она трижды минималистической, никакой объем — а именно на его необходимости и настаивают минималисты — не будет виден, если его не подчеркнуть, опять же, объемом. И никакой свет не будет «изливаться», если ему не от чего будет отражаться.

Панели из гипса делают интерьер динамичным, привносят в него лоск, кардинально меняют и преображают пространство. Вместе с правильной подсветкой они создают волшебную игру полутеней, которая приковывает взгляд и наполняет помещение романтикой и вообще тем настроением, какое вы желаете воссоздать. Кроме того, гипс обладает потенциалом для замены традиционных строительных материалов, включая древесину, сталь и стекло, благодаря широкой области применения. «Гипс — самый любимый мой материал, — делится своими пристрастиями Инга Иващенко. — Он необычайно податливый, если угодно — самый интересный. Гипс прекрасно шлифуется и приобретает самые разные формы. И даже непокрашенный он благороден — имеет шикарный матовый оттенок».

Компания Дмитрия Машкова, выпускающая продукцию под брендом ARTGYPSPANL, не добилась бы успеха на рынке — а сегодня она производит около 30 тысяч панелей в месяц и имеет 50 дилеров по всей России, — если бы у нее не было секретов. Первый из них — технологический. Следуя по стопам Фредерика Харта, специалисты компании разработали уникальный метод сушки панелей, который они, естественно, держат в секрете. Со второй тайной Дмитрий Машков готов поделиться с каждым, тем более она всем в равной степени доступна и совершенно бесплатна. Речь идет о поиске заказчиков.

Как в любом b2c-бизнесе, своего потребителя найти непросто, если ты не ретейлер, торгующий на перекресте всех мыслимых дорог. К тому же стройка или ремонт случаются не каждый день, а довольно редко, да настолько, что маркетинговый метод рекомендации потребителей друг другу действует плохо. Реклама и интернет-маркетинг приносят недостаточное количество клиентов. Поэтому здесь хорошо бы знать наверняка, кто, когда и где делает ремонт, реконструкцию или строит новый объект.

«Мы можем по-настоящему гордиться своими клиентами, — утверждает Дмитрий Машков. — Среди них международные гостиничные сети Sheraton, Hilton, «Золотое Кольцо». И мы узнаем о том, что им нужно, пользуясь Бизнес-навигатором МСП. То есть о всех мыслимых закупках малых, средних и даже самых крупных компаний мы можем быстро и своевременно узнать, получить самую всю актуальную информацию, успеть связаться с ними и получить выгодный заказ».