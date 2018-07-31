«Грациозная нимфа»: 17-летняя Соня Киперман показала осиную талию и идеальный живот в бикини

Старшая дочь Веры Брежневой продолжает отдыхать на море и щеголять в бикини одно сексуальнее другого.

Соня Киперман решила продолжить отпуск без мамы, которая улетела работать домой в Россию. Девушка демонстрирует точеную фигуру в достаточно откровенных бикини, выкладывая свежие снимки в свой микроблог.

«Огонь!», «Грациозная нимфа», «Соня, ты идеальна», «Красотка», — комментируют фото подписчики юной блондинки.

Напомним, последние несколько лет Соня Киперман живет вдали от родных, в Америке. Там она оканчивает школу и планирует получать высшее образование. На эту тему в ее микроблоге обычно много злословия, но девушка, к счастью, не обращает внимания на подобные комментарии.

Фото и видео: Instagram