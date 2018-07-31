Как выбрать спасательный жилет для собаки?

Считается, что собаки — замечательные пловцы. Но, увы, это не так, и многие хозяева могут подтвердить: некоторые питомцы плавают плохо или вообще не умеют это делать. Специально для таких животных был придуман спасательный жилет. Как его использовать?

Спасательный жилет для собаки по принципу работы ничем не отличается от такого же элемента экипировки человека. Он помогает поддерживать туловище на воде. Пригодится жилет не только животным, которые плохо плавают. Это незаменимая амуниция и в некоторых других случаях.

Кому нужен спасательный жилет?

Самая очевидная ситуация: спасательный жилет необходим щенкам, которые только знакомятся с водой и учатся плавать;

В походе и в отпуске. Горные реки, море или океан с большими волнами и сильным течением представляют настоящую опасность для питомца, даже если он отлично плавает. В таком случае спасательный жилет является обязательной амуницией, которая может спасти собаке жизнь;

Если вы впервые едете на дикий водоем. Спокойная вода — не гарант безопасности питомца, ведь он может зацепиться за водоросли и запаниковать. Жилет поможет удержаться на воде.

Выбор подходящей модели

Для того чтобы спасательный жилет выполнял свои функции, необходимо выбрать правильную модель. Как это сделать?

Спасательный жилет должен быть подобран строго по размеру. Производители обычно предлагают полный размерный ряд: как для самых миниатюрных, так и для очень крупных собак. Жилет должен сидеть достаточно плотно, но не должен сковывать движения собаки, для этого посадку регулируют с помощью ремней;

Кстати, щенку тоже нужно подбирать жилет в соответствии с его параметрами, это не тот случай, когда можно взять «на вырост»;

Жилет должен быть изготовлен из материала яркого цвета. Такая модель будет гораздо лучше видна и в воде, и на расстоянии, а жилеты со вставками из светоотражающего материала могут использоваться даже при тусклом свете, например в сумерках;

Ручка на спине спасательного жилета поможет быстрее вытащить собаку из воды. Также есть модели и с кольцом для поводка. Но к этому элементу стоит относиться осмотрительно: нельзя позволять питомцу плавать с поводком и в ошейнике. Это опасно тем, что собака может зацепиться за корягу или запутать ремешок в водорослях;

Еще одна нужная деталь — водонепроницаемый адресник, который поможет найти собаку, если ее унесет течением, и она потеряется.

Прежде чем приобрести спасательный жилет, примерьте его. Обратите внимание на посадку и комфорт собаки. Экспериментировать с самостоятельным изготовлением жилета не стоит, особенно если опыта мало или его нет совсем.

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Как приучить собаку к спасательному жилету?

Приучая питомца к плаванию, не стоит торопиться и надевать жилет на него в первое же занятие. Сперва он должен ознакомиться с новой вещью дома;

Сначала жилет надевают на несколько минут, постепенно время носки увеличивают. Параллельно можно гулять с собакой на берегу водоема, в котором планируются уроки — так она привыкнет к воде;

Как только любимец стал равнодушен к жилету, можно начинать настоящие уроки в воде. На этом этапе тоже важно не торопить собаку: пусть она заходит в воду постепенно. Используйте лакомства, хвалите ее. Если животное не решается зайти в водоем, попробуйте привлечь его любимыми игрушками или подыскать компанию — знакомую собаку, которая любит плавать;

Занятия в жилете не должны проходить дольше обычных — в первое время достаточно проводить в воде 5 минут. В некоторых случаях хозяину придется показать собаке, как надо плавать: помочь, поддержать ее на воде. Особенно это касается щенков, часто они плывут как бы столбиком, держа передние лапы выше задних.

Фотографии: Коллекция/ iStock

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