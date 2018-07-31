На Театральной площади Курска работает мобильная станция переливания крови

Традиционно в конце месяца медики помогают горожанам стать донорами, экономя их время

Процедура сдачи крови в мобильной станции занимает около 20 минут. Сначала желающие стать донорами проходят медицинскую регистрацию. Для этого нужно предоставить паспорт и заполнить специальную карточку. Далее предстоит беседа с доктором. В это время доктор проводит измерение давления, частоты пульса и после этого можно приступать к процедуре. По словам медиков, кроводача обновляет внутреннюю среду организма и повышает иммунитет.

Мобильный комплекс будет работать сегодня до полудня.