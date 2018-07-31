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На Театральной площади Курска работает мобильная станция переливания крови
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На Театральной площади Курска работает мобильная станция переливания крови 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Традиционно в конце месяца медики помогают горожанам стать донорами, экономя их время
Процедура сдачи крови в мобильной станции занимает около 20 минут. Сначала желающие стать донорами проходят медицинскую регистрацию. Для этого нужно предоставить паспорт и заполнить специальную карточку. Далее предстоит беседа с доктором. В это время доктор проводит измерение давления, частоты пульса и после этого можно приступать к процедуре. По словам медиков, кроводача обновляет внутреннюю среду организма и повышает иммунитет.
Мобильный комплекс будет работать сегодня до полудня.
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