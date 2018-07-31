Высокий уровень комфорта «Губернского». «ЮгСтройИнвест» продолжает развивать микрорайон

В отделе продаж ГК «ЮгСтройИнвест» рассказали, что у покупателей появился интерес еще до появления новостей о «Губернском». По словам сотрудников, это не удивительно, так как микрорайон является одним из самых привлекательных в кубанской столице.

«С каждым годом он растет и развивается, удивляя жителей качественным строительством и продуманной инфраструктурой. Здесь уже сдано семь домов. Застройщик еще на этапе проектирования микрорайона позаботился, чтобы у жителей было все необходимое в шаговой доступности», — сообщили в отделе продаж.

В микрорайоне сейчас уже есть детский сад и современная школа на 1550 мест. На территории также предусмотрены площадки, крытый тренажерный зал с оснащением, воркаут-площадка, а также большой роллердром. Все это должно понравиться любителям активного образа жизни.

При этом, каждый двор украшает ландшафтный дизайн и детские красочные площадки. «Губернский» украшен тремя аллеями, общей площадью более 2,5 гектара с арт-объектами и молодыми деревьями.

«ЮгСтройИнвест» предлагает жителям 21 литера высокий уровень комфорта. Новосел ждет большой выбор планировок квартир, которые полностью готовы к воплощению дизайна на любой вкус. Все квартиры будут сданы традиционно с предчистовой отделкой и двойным остеклением. В новом доме также предусмотрены квартиры с панорамными окнами.

Экономическая составляющая также весьма привлекательна. В настоящее время группа компаний дает выгодные условия. Покупатели также могут воспользоваться различными формами оплаты: беспроцентной рассрочкой, ипотекой, а также материнским капиталом.

Ранее «ЮгСтройИнвест» в микрорайоне «Губернский» раньше запланированного срока сдала 17 литер. Новый дом на 492 квартиры с предчистовой отделкой, двойным остеклением и установленными приборами учета расположился рядом с недавно сданной школой.

Как ранее писал «ФедералПресс» , группа компаний стала инвестором при строительстве храма святого равноапостольного князя Владимира в Ставрополе. На днях там прошло первое богослужение.

Также «ЮгСтройИнвест» в Краснодаре строит микрорайон «Панорама». В начале месяца там прошел праздник в честь сдачи очередного дома. Новоселье отпраздновали вместе с 357 семьями 29 литера. Дом был сдан раньше намеченного срока. На мероприятии звучала музыка, в детей ждали игры с аниматорами и трансформерами.