12 моментов из сериалов, которые растопят ваше сердце

Вагон и маленькая тележка спойлеров, слез и умилительностей ждут вас. Будьте готовы!

«Офис». Когда Майкл делает предложение Холли, проведя ее по «пути их отношений»: от первого поцелуя и первого совместного собрания до офиса, в котором он просит ее стать его женой в своем любимом «Йода-стиле».

«Очень странные дела». Когда Майк и Одиннадцатая танцуют на школьном балу. Без тревог, демогоргонов и родительского надзора.

«Новенькая». Когда мы узнаем историю пятидолларовой купюры, попавшей в банку-засранку в первый день знакомства Сиси и Шмидта.

«Друзья». Когда Рэйчел узнает, что Росс был безнадежно влюблен в нее еще со школьной скамьи и готов был на все, чтобы быть с ней.

«Как я встретил вашу маму». Разрываемся между сценой, где Тед наконец-то знакомится с Трейси, и сценой, где Тед вновь крадет синий горн для Робин.

«Девочки Гилмор». Когда Рори благодарит в выпускной речи свою маму за любовь и вдохновение.

«Остаться в живых». Когда Десмонд наконец-то связывается с Пенни спустя три года, они говорят, что любят друг друга и обещают вновь встретиться, несмотря ни на что.

«Бруклин 9−9». Когда, «победив» в ежегодном хэллоуинском соревновании за титул гения, Эми узнает, что призом был не пояс чемпиона, а обручальное кольцо от Джейка.

«Чужестранка». Когда Джейми и Клэр воссоединяются после десяти лет разлуки.

«Доктор Кто». Когда Доктор и Эми показали Ван Гогу, какова истинная ценность его картин.

«Черное зеркало». Когда Фрэнк и Эми отказываются подчиняться правилам и решают быть вместе вопреки установленному счетчиком времени (эпизод «Повесь диджея»).