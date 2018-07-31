Общежитие на Щемиловке теперь подпирает кусок пенопласта

Кирпич в стене общежития КГУ на улице Щемиловка заменили куском пенопласта, узнал KOSTROMA.TODAY. А гигантские трещины пытаются прикрыть монтажной пеной.

Знаменитое общежитие в этом году может отмечать 50-летие — его ввели в эксплуатацию в 1968 году. Но праздновать нечего: за полвека капремонта не было ни разу. А, судя трещинам на фасаде, его надо было сделать еще 10-15 лет назад.

Трещины на общежитии достигают метра в длину и примерно 4 сантиметров в ширину.

Починка подручными методами: кирпич аккуратно заменили на квадратный кусок пенопласта.

С этого ракурса вид еще хуже.

Впрочем, внутри здания стены также не в лучшем состоянии. Краска и шпаклёвка явно способны радикально изменить интерьер легендарного общежития. А сейчас видны только кирпичи.

Косметический ремонт тоже явно не помешает.

Кстати, по рассказам студентов в общежитии уже 2,5 месяца отсутствует горячая вода. И те пленники науки, которые не разъехались по родным городам, вынуждены ходить мыться либо под ледяной душ, либо бегать с вёдрами горячей воды.

Студенты именно тут начинают привыкать к трудностям костромского ЖКХ.

Напомним, что месяц назад в общежитии города Мантурово обрушилась стена.