Кайли Дженнер всерьез взялась за себя спустя полгода после рождения дочери

Поклонники реалити-шоу «Семейство Кардашьян» прекрасно знают, что Кайли, наверное, больше всех сестер не любит спорт. Если точнее, то не любила. Как рассказали инсайдеры, теперь мама 6-месячной малышки Сторми всерьез взялась за себя и «начала старательно тренироваться».

Кайли Дженнер, фото из Instagram

Мотивацией для Кайли (которая недавно уменьшила губы) стали её старшие сестры — Ким и Кортни, — чьи фигуры намного изменились в лучшую сторону благодаря тренировкам высокой интенсивности.

Она любит своё тело после рождения дочки, но хочет подтянуть свои формы, которые изменились после беременности

Сообщается, что 20-летняя миллиардерша полюбила тренировку HIIT (high intensity interval), которая предполагает постоянные смены упражнений, чтобы занятия в зале не наскучили.

Тренировки ей даются легко, потому что она занимается с семьей. Сестры мотивируют её kylie and jordyn joining kourtney’s workout today 7/27/18 A post shared by Kylie Jenner (@kyliesnapchat) on Jul 27, 2018 at 10:59am PDT Основательница Kylie Cosmetics легко может позволить себе частые походы в зал, так как «по утрам с ребенком сидит няня». По наставлению тренера, звезда реалити работает над собой два раза в неделю и это много для неё, если учесть, что раньше она никогда не занималась спортом.

Она прекрасно выглядит и уже добилась результатов, — заключил источник.