Панда из Сан-Диего отметила день рождения бамбуковыми кексами

В зоопарке Сан-Диего — праздник. Гигантская панда отмечает день рождения, передает телеканал «МИР 24». Сяо Лю исполнилось шесть лет, и сотрудники зоопарка приготовили своему любимцу вкусный торт и шесть бамбуковых кексов. Подарки оказалось достать не так-то просто. Каждый из них подвесили на ветках или расположили на шестах. Но зверь достойно справился с заданием. Сяо Лю — из большой семьи, у него — пятеро братьев и сестер.

Все панды в мире принадлежат Китаю, и если зоопарк захочет завести это милое животное, за его аренду придется платить около миллиона долларов в год. В дикой природе этих животных осталось около полутора тысяч.

Накануне свой четвертый день рождения отметила единственная тройня панд. Животные проживают в одном из зоопарков Китая.

Кроме того на днях гигантская панда Цао-Цао родила близнецов в китайском центре изучения и разведения бамбуковых медведей. Разнополые медвежата появились на свет совсем крохотными: мальчик весом 200 граммов, а девочка — и вовсе лишь 84 грамма. Несмотря на миниатюрные размеры, малыши чувствуют себя хорошо и усиленно питаются. Это не первое потомство Цао-Цао. Несколько лет назад она родила девять детенышей.

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