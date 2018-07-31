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Александр Ревва и Михаил Галустян в первом трейлере комедии «Бабушка легкого поведения 2»
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Александр Ревва и Михаил Галустян в первом трейлере комедии «Бабушка легкого поведения 2» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Марюс Вайсберг («Ночная смена», «Любовь в большом городе») представил тизер-трейлер своей новой комедии «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители».
Аферист Саша Рубинштейн вместе с командой пенсионеров перебирается в Москву, где живет в свое удовольствие. Но безбедной жизни приходит конец, когда банк, в котором хранятся все их сбережения, обанкротился из-за олигарха Бородина. И тогда Саша и «организованная пенсионная группировка» объявляют войну беспринципному богачу.
В фильме сыграли Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Наталья Чистякова-Ионова, Михаил Галустян, Роман Курцын и Мария Горбань.
«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» в кино с 3 января 2019 года.
Елизавета Бережная
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