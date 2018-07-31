Ещё
Что происходит с человеком после смерти
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что происходит с человеком после смерти 

Рамблер 51 минуту назад
Во многих религиях есть постулат о жизни после смерти. И вот некоторые теории, объясняющие, что же происходит с человеком после ухода из этого мира.
1. Буддисты верят в то, что человек многократно перерождается. В зависимости от поступков человека в жизни его энергия трансформируется, благодаря чему он может перейти на новый этап. Цель любого человека — вырваться из цепи перерождений.
2. Концепция «космического сознания» предполагает, что сознание не привязано к телу, но находится во Вселенной. После физической смерти сознание просто переходит в новое тело. Этим легко объяснить, почему иногда у людей проявляются странные способности и воспоминания о якобы прошлых жизнях.
3. Вопрос о том, что происходит после смерти, волнует человечество не одно тысячелетие. Но некоторые уверены, что после смерти не происходит ничего. И большинство учёных склоняются именно к этой версии. Исследователи так и не поняли до конца работу сознания, но известно, что нейрохимические сигналы в мозге формируют восприятие событий. Отсутствие таких сигналов после смерти фактически означает отсутствие сознание, а значит, и отсутствие жизни.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мои подруги считают, что я зажралась»6
Волочкову сравнили с Фредди Меркьюри23
Фанатов возмутило пикантное фото Солнцева с женой20
Некрасивые жены звездных красавцев3
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна96
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
06:10
Что происходит с человеком после смерти
Здоровье Психология
02:47
Знаменитости, ставшие мамами после 50
Звёзды Дети
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
10:09
Шесть мифов о воде, в которые не нужно верить
Здоровье
09:04
Пугающие изъяны во внешности супермоделей
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение