Пубертатный период у девочек

Все мамы очень волнуются за своих детей. Особенно когда их сокровища плохо себя чувствуют, переживая то или иное потрясение. И, конечно же, они очень ждут и даже немного побаиваются того периода, когда милое невинное дитя вдруг превращается в нечто незнакомое. Речь о пубертатном периоде. Матерей девушек терзают разные вопросы на этот счет. И в этой статье мы попытаемся на них ответить.

Когда и как моя девочка станет девушкой?

Некоторые считают, что половое созревание девочек происходит с первыми месячными, что несколько ошибочно. Половое созревание начинается в 9–10 лет, когда постепенно начинают вырабатываться различные женские гормоны, которые в совокупности называются эстрогены. Первая менструация (менархе) наступает в возрасте около 11–13 лет. Активное половое созревание заканчивается в 15 лет, но полностью оно завершается примерно в 19 лет, а иногда и в 21 год.

Что с ней происходит?

Тело девочки готовится к возможности оставить потомство, т. е. к полноценной беременности. Поэтому большая часть изменений связана именно с этим. Один из первых признаков — оволосение девочки в области подмышек и лобка. Также интенсивнее начинают расти на ногах волосы. То, насколько интенсивно и как они будут расти, а также какими они будут по структуре, определяет генетика. Почти одновременно проявляется и второй признак — формирование и рост молочных желез. Уже в возрасте 9–10 лет девочка может испытывать дискомфорт в области груди: тянуще-ноющие боли, раздражение, вызывающее желание чесать грудь. Расти молочные железы у всех девочек могут по-разному: у кого — до 15, у кого — до 18, у кого — до 25 лет. Также увеличивается таз, а вместе с ним и половые органы, как внешние, так и внутренние: матка, яичники, половые губы. После этого девочка начинает расти. Здесь применима формула «то ввысь, то вширь». Сначала наблюдается резкий скачок в росте. За год девочка может прибавить до 8 сантиметров. Затем, через полгода-год, девочка начинает набирать массу. У нее растет жировая ткань, процентное содержание которой в критической точке достигает 20–22%. Особенно много жировых отложений на бедрах и животе, что естественно: так природа готовит защитный механизм для плода. Так что если ваша девочка еще полгода назад была вытянутой стройняшей, а сейчас — колобок, то не отчаивайтесь — это абсолютно нормально, не стоит морить свою дочку диетами. Это значит, что не за горами первая менструация, означающая активную часть полового созревания. Итак, первая менструация. Ее предвестниками могут стать жалобы девочки на дискомфорт или боли внизу живота, вы можете увидеть у нее резко плохое настроение, раздражительность. Также ближе к первым месячным могут появиться первые прыщи и угри, а волосы будут становиться грязными гораздо чаще. Касательно прыщей — это тоже норма переходного возраста. Беда, которая задевает и мальчиков, и девочек. Снизить их количество можно правильным питанием и средствами по уходу за кожей. Если вы не уверены, какие подойдут девочке, то проконсультируйтесь с дерматологом. Сейчас масса средств для подростков продается не только в аптеках, но и в магазинах косметики. Но вернемся к менархе. После первых месячных говорить об овуляторных процессах в организме девушки еще слишком рано. Об этом можно говорить через полтора-два года после начала первых месячных. В первый год циклы будут «скакать» как по датам и протяженности, так и по симптоматике (боли, самочувствие, поведение и т. д.). Однако не переживайте, если цикл не установился через год от начала первой менструации, поскольку такие колебания могут происходить вплоть до 21 года. Не забывайте, что на длительность и регулярность менструации влияет множество факторов:

образ жизни;

диета;

окружающая среда;

этнос, к которому принадлежит девушка;

наследственность;

заболевания — как хронические, так и те, что протекают на фоне месячных;

стрессы.

А это может начаться раньше или позже? Если да, то почему?

Многих волнует раннее или позднее наступление полового созревания. Проявление признаков пубертата (оволосение, рост молочных желез, увеличение половых органов) до 9 лет считается преждевременным. Это довольно опасно, поскольку может свидетельствовать о новообразованиях, ведущих к неправильному выделению гормонов. Конечно, сейчас все чаще и чаще наблюдаются случаи раннего полового созревания без каких-либо опухолей. Но все-таки лучше всего сходить к врачу, где девочке сделают УЗИ малого таза, рентген костей кисти и, возможно, МРТ головного мозга. Позднее половое созревание — наоборот, отсутствие данных признаков до 13–14 лет. В этом случае тоже необходимо записаться к гинекологу.

Что за бардак у нее в голове?

Этот вопрос волнует всех матерей, пожалуй, больше полноты и округлости форм. Переходный период — это огромный стресс не только для организма, но и для психики девочки, которая испытывает разные проблемы. В основном это недовольство собой и собственной внешностью. Конечно, самооценка, как и самочувствие с поведением, меняется чуть ли не ежечасно. Но преимущественно девушкам не нравится свое постоянно меняющееся тело: то она считает себя слишком худой и вытянутой, то не нравится лишний вес. Прыщи и жирные волосы еще больше усугубляют картину. Кстати, замечено, что девочки в этом периоде больше склонны к полноте, поэтому лучше следить за питанием дочери. Опять же это нужно делать в мягкой форме. То есть не стоит постоянно говорить фразы в духе «Ну, доча, ну что же ты ешь и ешь? Ты в зеркало себя видела?» или «Я в твоем возрасте была тростиночкой, пресс качала, а ты?», «Посмотри на себя! И как ты будешь нравиться мальчикам с такими-то ляжками? Ты никогда такими темпами красавицей не станешь, а в душу к тебе мало кто будет заглядывать». Во-первых, так вы занижаете и без того низкую самооценку. Во-вторых, вы формируете у девочки комплексы, а не даете мотивацию, как вам кажется. В-третьих, такими темпами она может заморить себя голодом и довести до анорексии, стремясь к идеалу. Да, анорексия — это не только болезнь тела, но прежде всего — это психическое расстройство, расстройство пищевого поведения. Если ваша дочь постоянно разглядывает себя в зеркале и находит недостатки, которых нет, не хочет есть за общим столом, резко сокращает объем потребляемой пищи до невероятно малых размеров, постоянно говорит о том, что ей надо похудеть и что она некрасивая и толстая, — задумайтесь. Поговорите с ней. Объясните, что это все возрастное и пройдет. А при правильном питании и занятиях спортом можно добиться хороших результатов. Не говорите про ее недостатки, поговорите о том, как это исправить. Будет даже еще лучше, если вы покажете все на собственном примере: расскажете про свои переживания из-за фигуры в ее возрасте, сами начнете питаться правильно. Можете вместе записаться на занятия плаванием, йогой, фитнесом, аэробикой — каким угодно спортом. Так у вас будет больше поводов провести время с дочерью, настроиться на ее волну, лучше понять ее. Также девушки в этот период хотят каких-нибудь перемен в своем имидже: прическа, цвет волос, стиль в одежде. Они стремятся выглядеть модно, следовать трендам, быть как все сверстницы или девочки старше. Поэтому вы уже можете покупать своей дочери разные маски для лица и волос, обсуждать с ней прически и одежду, ходить по магазинам и салонам красоты. Учтите, что мнение подростков меняется очень часто, поэтому, если соберетесь в парикмахерскую, убедитесь, что об этой прическе ваша дочь говорит достаточно долгое время. Если она захочет кардинально яркий цвет волос, то стоит поговорить с ней о временной краске на кончиках волос. Да, вы правильно поняли — ни в коем случае не стоит отговаривать, так вы станете врагом народа номер один, и за советом к вам будут обращаться реже и прислушиваться хуже. Лучше приведите аргументы про то, что цвет быстро надоест, про подкрашивание корней и т. д. Вы покажете, что правда хотите ей только лучшего, заботитесь о ней и о ее внешнем виде. Ваша дочь будет восхищена тем, что вы делитесь с ней «взрослой мудростью», и будет чаще приходить за советом. Также не стоит яростно отговаривать и ругаться на счет татуировок и пирсинга. Но и просто соглашаться, конечно, никто не предлагает. Тут та же тактика, что и с ярким цветом волос: убеждение и разумные аргументы без проявления своего негативного отношения к данной затее. С пирсингом легче: можно обойтись каффом (сережка, крепящаяся на хряще и/или на мочке уха) или лишней дырочкой на мочке уха. С татуировками сложнее, но тоже можно решить проблему. Для начала расскажите ей про символизм и про то, что в некоторых странах к определенным татуировкам относятся негативно. Расскажите про то, что это тату должно нести смысл, как-то олицетворять ее саму или ее убеждения. Попробуйте предложить временное тату, походите по салонам на предмет сертификатов и гигиены, поговорите про то, что лучше набивать тату уже после школы. Но если ваш ребенок настроен решительно, то тогда выберите приличный салон. В конце концов, татуировки можно свести, а вот доверительные отношения вернуть куда сложнее. В подростковом возрасте для человека главное — общение со сверстниками. Поэтому в некоторых моментах ей проще посоветоваться с подругами, чем с вами. И чем ближе у вас будут отношения, тем чаще она будет обсуждать свои тревоги и переживания с вами и тем меньше ошибок совершит. Самая волнительная тема как для девушек, так и для их матерей — «мальчики». Отношения с противоположным полом беспокоят девочек, ведь, как мы помним, они развиваются быстрее своих сверстников-парней, а потому заглядываются на юношей постарше. Такие симпатии вызывают множество беспокойств и страхов у родителей. Почему им так не терпится попробовать именно «взрослые» отношения? Откуда влечение? Все дело в двух вещах: природе и любопытстве. Если вы помните, вплоть до конца XIX — начала XX века продолжительность жизни была недолгой. Поэтому природа задумала такое раннее взросление, чтобы выжило как можно больше потомков. Но с развитием медицины и технологий продолжительность жизни увеличилась и необходимость в ранней беременности пропала. Однако, к сожалению, никуда не делись любопытство и естественный сексуальный интерес. Девочки ошибочно полагают, что взрослость кроется именно в ведении половой жизни, что так их будут уважать и лучше относиться и что только так можно найти своего единственного. Ваша задача как матери — развеять эти мифы, но как можно мягче, помня про подростковую ранимость. Если она вас спросит о чем-то, то уже в возрасте 10–11 лет вы можете говорить с ней о сексе начистоту (без пошлых подробностей). Расскажите, как правильно применять контрацепцию, про то, что с первым сексом к ней придет множество проблем и вещей, за которыми надо следить, расскажите про свой первый опыт, если ей это будет интересно. Напомните про важность выбора партнера, что он должен быть надежный. Поговорите и о ранней беременности, про аборты, про ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем). Не бойтесь того, что вы ей скажете много лишнего. Бойтесь того, что она, чего-то не зная, побежит к подругам или парням, или в Интернет, а не к вам, и совершит какую-нибудь глупость. Также стоит помнить про черты, присущие всем подросткам в пубертатный период: отрицание всего старого, повышенная раздражительность, желание быть взрослым, утомляемость, снижение мозговой деятельности. В каких-то вопросах она может не доверять вам, может иметь секреты — предоставьте ей возможность держать от вас что-то в тайне. Но дайте знать, что вы волнуетесь за нее и что она может вам доверять. И что какой бы ни была страшной тайна и как бы ей ни было стыдно, вы ее не осудите, а дадите правильный совет. Если она хочет побыть в одиночестве — то не лезьте к ней, также и во время вспышек гнева успокаивать не стоит. Дождитесь, пока она остынет, придет в себя, соберется с мыслями, и лишь потом начинайте мягкий и спокойный разговор. Самое главное, что вы, как мать, можете сделать во время пубертатного периода девочки, — это расположить ее к себе, принять ее капризы, страхи, недостатки, волнения не с насмешкой и агрессией, а с любовью и пониманием. Если у вас теплые и дружеские отношения и вы не приказываете, а советуете, то тогда вам удастся оградить свою дочь от массы ошибок.