Публичная жизнь: что делать, если муж против вашей известности

Личный бренд — это важный фактор успеха в бизнесе. Если женщина хочет, чтобы ее компания развивалась, ей надо становиться медийной персоной. А значит, вести свой блог, обновлять социальные сети и регулярно светиться на профильных мероприятиях. Но довольно часто мужья против того, чтобы их вторые половинки вели столь открытый образ жизни. Вот шесть «работающих» аргументов, которые помогут переубедить вашего супруга.

1) Я буду счастлива. Объясните мужу, что стать известной — это ваша мечта, которая позволит подняться вверх по карьерной лестнице. И если он пойдет вам на встречу, вы станете самой счастливой на свете. Чтобы этот аргумент наверняка подействовал, вы тоже разрешите мужу то, что раньше не позволяли. Например, гонять на мотоцикле или поехать отдыхать за границу в мужской компании.

2) Мое дело начнет быстрее развиваться. Если ваш муж — человек рациональный, то это будет главным аргументом. Сейчас личный пиар — это гарантия развития бизнеса. Если вы станете экспертом в своей сфере, у вас будет больше клиентов, вы сможете повысить цены на свои услуги, работать меньше, а получать больше. Кроме того, легче будет привлекать самых квалифицированных сотрудников и топовых партнеров. А еще медийность повысит стоимость вашей компании. А значит, вы без труда сможете найти инвестора или покупателя для своего бизнеса. При подготовке к встрече управленцы тратят в среднем 52% времени на поиски информации о человеке, с которым им предстоит заключить крупный контракт. Если в интернете и ведущих СМИ про вас будут только положительные материалы, с вами с большей вероятностью захотят работать.

3) Мы будем больше времени проводить вместе, и я смогу плотнее заняться воспитанием детей. Это следствие предыдущего аргумента. Если вы работаете по 20 часов в сутки и видите мужа только по выходным, раскрученный личный бренд развяжет вам руки. Клиенты будут сами выстраиваться к вам в очередь. Если вы закрепите за собой статус лучшего специалиста в своей сфере, будете вне конкуренции. Еще несколько лет назад американское агентство Burson-Marsteller провело масштабное исследование влияния репутации на успех компании. Оно длилось четыре года, в нем приняло участие 1155 топ-менеджеров. В результате было установлено, что 48% репутации фирмы зависит от имиджа первого лица. При этом, исходя из репутации директора, 95% опрошенных решали, стоит ли покупать продукцию компании или вкладывать в нее деньги.

Поэтому, если у вас сильный личный бренд, дела будут идти превосходно. Вы сможете сами выбирать график, в котором будет комфортно работать. И всегда найдете время в своем расписании, чтобы сходить с мужем на свидание, приготовить ему романтический ужин или самой отвезти детей в спортивную секцию.

4) Ты сэкономишь. Раз вы будете больше зарабатывать, мужу не обязательно будет самому покупать вам третью шубу или двадцатую пару туфель. Вы сможете это сделать сами. Кроме того, вам, как известной персоне, будут рады все заведения. Например, вы сможете бесплатно отдохнуть в дорогом отеле или поужинать в мишленовском ресторане. С блогерами и звездами активно работают такие крупные компании как L’Oreal, Unilever, Microsoft , Samsung, Coca-Cola . Не отстают и российские бренды — Билайн МТС , Axe и другие.

5) Твой бизнес тоже пойдет в гору. Если супруг занимается бизнесом, то ваша медийность будет ему только на руку. Благодаря вам он станет известным, а значит, получит те же бонусы. Клиенты будут ему больше доверять, партнеры охотнее заключать сделки, а инвесторы легче давать деньги. Если у вас больше подписчиков, чем у мужа, вы можете регулярно давать ссылки на его профиль, чтобы ваша аудитория перешла к нему, узнала о том, чем занимается он. А известность в интернете — это уже путь к реальным продажам. Исследование, проведенное Internet Advertising Bureau, показало, что 90% пользователей готовы порекомендовать бренд другим после взаимодействия с ним в социальных сетях.

6) Я всегда буду хорошо выглядеть. Иногда бизнес-леди с головой погружаются в работу и не успевают ухаживать за собой. И если для важных деловых встреч они еще подбирают красивые наряды, то дома забывают о том, что нужно хорошо выглядеть. Если это про вас, скажите мужу, что благодаря публичности вы всегда будете как с картинки. Ведь снимать фото и видео нужно будет постоянно.

Главное, правильно этот аргумент супругу подать. Надо сделать упор на то, что вы и так давно хотели заняться собой и хотите быть для него самой красивой. А ваша медийность — это лишний для этого повод.

Если же муж работает в сфере, где публичность совсем не нужна, успокойте его тем, что возьмете псевдоним. И никто не узнает, о том, что вы как-то связаны.

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