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На хвое ели мелкие паутинные шарики, хвоя желтеет… Помогите определить вредителя!
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На хвое ели мелкие паутинные шарики, хвоя желтеет… Помогите определить вредителя! 

7dach.ru 35 минут назад
Фото: 7dach.ru
На хвое ели мелкие паутинные шарики, хвоя желтеет, помогите определить, кто пакостит и как с этим бороться!
Ель растет в Новосибирске.
Спасибо!
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