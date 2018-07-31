На хвое ели мелкие паутинные шарики, хвоя желтеет… Помогите определить вредителя!

На хвое ели мелкие паутинные шарики, хвоя желтеет, помогите определить, кто пакостит и как с этим бороться!

Ель растет в Новосибирске.

Спасибо!