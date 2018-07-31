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На хвое ели мелкие паутинные шарики, хвоя желтеет… Помогите определить вредителя!
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На хвое ели мелкие паутинные шарики, хвоя желтеет… Помогите определить вредителя!
7dach.ru
35 минут назад
Женский форум
Фото:
7dach.ru
На хвое ели мелкие паутинные шарики, хвоя желтеет, помогите определить, кто пакостит и как с этим бороться!
Ель растет в Новосибирске.
Спасибо!
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