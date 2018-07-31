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Яна Поплавская показала молодого мужа
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Яна Поплавская показала молодого мужа 

WomanHit.ru 28 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В то время как большинство звезд летом уезжают на отдых в морские страны, целая группа знаменитостей средиземноморским пляжам предпочла Кавказские Минеральные Воды. WomanHit.ru понаблюдал за известными курортниками.
Актриса Яна Поплавская создала дополнительный информационный повод, поскольку пожаловала на воды не одна, а с мужем Евгением, с которым почти никогда не выходила в свет. Во время поездки в Пятигорск пара заехала в домик Лермонтова, где сделала фото на память. Ну а публика, конечно же, успела обсудить, что молодой супруг Яны, который младше актрисы на 12 лет, — настоящий красавчик. Молодой человек работает радиоведущим, у него есть дочь от первого брака, которая часто бывает у Евгения и Яны в гостях. Знаком супруг и со взрослыми детьми Поплавской.
Нонна Гришаева в этом году именно на водах отпраздновала свой день рождения. Актриса получила многочисленные поздравления от коллег и поклонников. А ее сын даже написал поэму. «Он знал, что я уезжаю в аэропорт в шесть утра, и ждал двенадцати ночи накануне, чтобы сделать подарок уже в мой день рождения. Он прислал мне стихи. Вообще первое стихотворение он написал, когда ему было три года: „Вот открылась та кулиса, там стоит моя актриса…“ И ко дню рождения он как бы продолжил это стихотворение и развил его в целую поэму. Очень меня этим порадовал и растрогал», — призналась Нонна.
Актриса Лиза Арзамасова с удовольствием ходила в бювет пробовать минеральную воду, а заодно позволяла себе расслабиться в гамаке. «Я познакомилась с совершенно новым видом отдыха — санаторным. Никогда обо мне так не заботились и не делали столько полезного для моего здоровья. Очень хочу сюда вернуться на недельку или больше, чтобы понежиться в одном из санаториев. Парк в Кисловодске — чудесный! Хочется еще непременно много-много там гулять!» — прокомментировала свое пребывание воодушевленная актриса.
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