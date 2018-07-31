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Как тебе новый парень Селены Гомес?
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Как тебе новый парень Селены Гомес? 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Встречайте, нового принца сердца принцессы шоу-бизнеса. Селена Гомес закрутила роман с братом своей подруги Ракель Стивенс — Калебом. Певица и Калеб Стивенс были замечены в момент, когда покидали кинотеатр после просмотра романтичной мелодрамы. Селена буквально светилась от счастья, а Калеб всячески оберегал любимую.
Кстати, многие поклонники отметили, новый парень очень похож на Джастина Бибера. По слухам, роман между Селеной и Калебом начался месяц назад. Первый раз они сходили на свидание на концерт.
Увы, мама Гомес Мэнди снова против её отношений. По мнению родительницы Калеб не достаточно образован, не имеет тонкого чувства юмора и ему не присуще семейные ценности.
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